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Spor

Derbinin biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'in 6

18 Eylül 2017 18:43

Süper Lig\'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı\'nda yapılacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak.
Fenerbahçe Kulübü\'nden yapılan açıklamaya göre biletler, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için yarın satışa çıkarılacak.
Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için 20 Eylül Çarşamba günü satışı yapılacak derbi biletleri, 21 Eylül Perşembe gününden itibaren de genel satışa sunulacak.
Sadece \"www.passo.com.tr\" üzerinden satışı yapılacak biletlerin fiyatları şöyle:
Okul açık-Migros tribünü: 80 lira
Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok:100 lira
Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 120 lira
Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 180 lira
Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 200 lira
Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 230 lira
Maraton alt E blok: 275 lira
Fenerium alt E blok: 300 lira
1907 tribünü: 400 lira

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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