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Spor

DERBİNİN BİLET FİYATLARI İSTANBUL (A.A)

31 Ağustos 2010 20:09

-DERBİNİN BİLET FİYATLARI  İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçının bilet fiyatları belirlendi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, derbi maça ait biletlerin 2 Eylül Perşembe gününden itibaren Biletix'ten satışa açılacağı, 14 Eylül Salı gününe kadar kongre üyeleri ve taraftar kart sahiplerine bilet satışı yapılacağı, genel satışın ise 15 Eylül Çarşamba günü başlayacağı bildirildi. Kongre üyeleri ve platinium taraftar kart sahiplerinin 3, gold kart sahiplerinin 2 ve classic kart sahiplerinin de 1 bilet alabilecekleri kaydedildi. 66 ile 315 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin tribünlere göre fiyatları şöyle: Türk Telekom ve Migros Kale Arkası: 66 TL Fenerium üst  H-I Blok: 132 TL Fenerium üst C-D-F-G Blok: 154 TL Fenerium alt G Blok: 205 TL Fenerium alt B-F Blok: 255 TL Fenerium alt C-E Blok: 305 TL Fenerium alt D Blok: 315 TL Sarı ve lacivert: 160 TL

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