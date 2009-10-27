Derbinin bilançosu

Isınma hareketleri sırasında yaşanan kavgaya karışan Arda Turan, Cristian Baroni ve Bilica’ya ise ihtar cezası geliyor.

Kavgalı derbinin faturası da ağır olacak. Yaşanan üzücü olaylar nedeniyle F.Bahçe’ye 1 maç seyircisiz oynama cezası, G.Saraylı Keita’ya ise 3 maç men cezası geliyor. Karşılaşmadan yarım saat önce ısınma hareketleri sırasında birbirine giren Arda Turan, Cristian Baroni ve Bilica’nın da Disiplin Kurulu’na gönderileceği ancak bu oyuncuların ihtar cezası alacağı bildirildi.

Karşılaşmanın temsilcileri Haluk Gözen ve Kemal Özbek’in, Futbol Federasyonu’na dün gönderdikleri raporlarda olaylara geniş şekilde yer verildi.

Raporlarda, olayların maç öncesi başladığı, ısınma hareketleri sırasında Baroni ve Arda’nın birbirlerinin boğazlarına sarıldıkları ve itekledikleri belirtildi. Bilica’nın da bu olaya karıştığı vurgulandı.

Temsilci raporlarında, yardımcı hakem Tarık Ongun’un başının yarılması da detaylı bir şekilde yer aldı. Raporlarda ayrıca sahaya çok sayıda yabancı madde atıldığı, misafir takım futbolcularının gözüne lazer tutulduğu da belirtildi. Roberto Carlos’a yumruk attığı için kırmızı kart gören Keita’nın da hakem ve temsilci raporları doğrultusunda 3 maç ceza alacağı öğrenildi.