-DERBİNİN ARDINDAN YAŞANANLAR İSTANBUL(A.A) - 19.03.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında aldıkları galibiyetin kendilerine sonsuz mutluluk verdiğini ve ligin son 8 haftası için enerjilerini artırdığını ifade etti. Kocaman maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, derbide ilk yarının istedikleri ölçüde geçmediğini, futbol adına da yüksek bir kalitenin yaşanmadığını, gerginliğin ve sertliğin olduğu bir ilk yarı şeklinde cereyan ettiğini anlattı. İlk yarıda Galatasaray'ın kendi sahasında oynamanın psikolojik üstünlüğünü eline geçirdiğini, ancak ikinci yarıda rollerin değiştiğini ifade eden Kocaman, şunları kaydetti: ''İkinci yarı roller tersine döndü. Daha fazla rakip sahada olmaya başladık. İlk yarıdaki top kayıplarını azaltarak oyuna başladık. Gol çok güzel bir zamanda geldi. Eşitlik ve arkasından da ikinci gol... Sonsuz mutluluğa ve son 8 hafta için de çok büyük bir enerji artırımına neden oldu. Buradan bütün oyuncu arkadaşlarımı canı yürekten kutluyorum. Buradan galibiyet çıkarmak kolay değildi. Top da bizi sevdi ama topun bizi sevmesi içinde bütün gayretlerini ortaya koydular.'' -''TRABZONSPOR İLE ATBAŞI GİDİYORUZ''- Trabzonspor ile atbaşı gittiklerini bu durumun iki takım için de büyük bir baskı ve stres oluşturduğunu kaydeden Aykut Kocaman'ın ifadeleri özetle şöyle: ''Son haftalar girerken çok önemli puan farkını kapattık, artık Trabzonspor ile atbaşı gidiyoruz. Hem bizim hem Trabzonspor için doğal olarak büyük bir baskı, stres ve gerginlik kaynağı. Buraya gelirken bu düşünceler vardı. Çok güzel bir atmosfer yaratılmış burada onu söylemek gerekiyor. Bizim için bilenmiş... Çok doğal olarak haklı olarak, imada bulunmadan söylüyorum. Son derece güçlü, sezona şampiyonluk amacıyla başlamış, bilenmiş, hem seyirci hem istekli oyunculardan kurulu rakip karşısında ikinci bir yük daha vardı bu gerginliğin ötesinde. Temel amacımız mutlaka puan almaktı. Eğer son dakikalarda gelen gol olmasaydı beraberlikle dönseydik de bu oyun şartlarında kayıp sayılmazdı.'' Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski futbolcuları Kazım'ın attığı golden sonra Fenerbahçe yedek kulübesi önünde yaptığı hareketi görmediğini, daha sonra kendisine söylendiğini ifade ederek, Galatasaraylı futbolcu için şunları söyledi: ''Kazım'ı görmedim, önümüzden geçtiğini gördüm. Daha sonra bunu bana söylediler. Yapması gerekeni yaptı, ayrıldığı takıma gol attı. Mutlu olması gerekirken insanın gelip de tacize başvurması kendi çapında bir şey. Çok fazla konuşmaya gerek yok.'' -FUTBOLCULAR TARAFTARLARLA TEZAHÜRAT YAPTI- Fenerbahçeli futbolcular maçtan sonra soyunma odasından sahaya tekrar dönerek taraftarıyla galibiyetin sevincini yaşadı. Sarı-lacivertli futbolcular taraftarlarla birlikte, ''Fener gol gol gol, şampiyonluk geliyor'' şeklinde tezahürat yaptılar. Bu arada, karşılaşma öncesi takım otobüsüyle birlikte stada gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, maçın ardından özel bir araçla stattan ayrıldı. Yıldırım, başkan vekili Nihat Özdemir ve yönetici Hakan Dinçay ile stattan ayrılırken bir anda etrafını kameralar sardı. Fenerbahçe Başkanı, kameralardan önlerini açmalarını, aralarında mesafe olmasını istedi. -''BÜYÜK BİR ACI İÇİNDEYİZ''- Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, yedikleri iki gol bir kenara bırakıldığında ''iyi, arzulu bir şekilde oynayarak galibiyeti hak ettikleri bir maçı kaybettiklerini'' söyledi. Hagi, derbi maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, olumsuz anlamda özel bir sezon yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Oyuncularımız çok üzgün. Hoca olarak tabi bazı şeyleri görünce konuşmak çok zor. Maçı kontrol altında tutuyorduk. Büyük bir acı içindeyiz. Yapılacak bir şey yok. Ufak detaylar, ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şanssızlık da demek istemiyorum, maçın sonucunu belirledi. Ama iyi bir maç çıkardık, oynadık, her şeyi yaptık. Sadece bunda değil, diğer maçlarda da iyi oynamıştık. Ama son 15-20 dakika içinde rakibe gol pozisyonu veriyoruz. Ama futbol bu, maalesef buradan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bu maçı kazanmayı hak ediyorduk.'' -HAKEMİ ELEŞTİRDİ- Hagi, hakemle ilgili açıklama yapmayacağını vurgulamasına rağmen, yedikleri ilk golde verdiği faul kararı nedeniyle hakem Fırat Aydınus'u eleştirdi. Yedikleri ilk golde kontratağa çıkarken hakemin bunu kestiğini savunan Rumen çalıştırıcı, ''Orada ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey çaldı, karşılığında gol yedik. Oyuncuların emeğine yazık oluyor, buna üzülüyorum. Kazanmayı hak ettiklerini düşünüyorum'' dedi. Hagi, oyuncu tercihlerinin eleştirilmesi üzerine, Pino'yu yabancı kontenjanı nedeniyle oynatamadığını söyledi. -''İSTİFA BURADA KONUŞULACAK ŞEY DEĞİL''- Hagi, ''İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusu üzerine, ''Burada konuşacak şeyler değil bunlar'' dedikten sonra ''Yönetimle peki konuşacak mısınız?'' sorusuna ise ''Konuşacağız'' yanıtını verdi. Rumen teknik adam ayrıca, ''Arda zor dönem geçirdi, yavaş yavaş takıma girmeye çalışıyor. Zaman lazım. O'nun yavaş yavaş eski formuna kavuşması ve takıma geri dönmesi gerekiyor'' dedi. -FENERBAHÇE'YE SAMANDIRA'DA COŞKULU KARŞILAMA- Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde taraftarlarınca coşkulu bir şekilde karşılandı. Maçın ardından Samandıra'ya hareket eden sarı-lacivertli takımı tesislerde çok sayıda taraftar karşıladı. Otobüsün tesislere yaklaşmasıyla ellerindeki meşaleleri yakan taraftarlar, tezahüratlarla galibiyetin coşkusunu yaşadılar. Taraftarların ilgisi sonrası Fenerbahçe'yi taşıyan otobüs tesislere girmekte zorlandı. Bir süre taraftarların arasında beklemek zorunda kalan kafile, daha sonra tesislere girdi. -GALATASARAY KAFİLESİ FLORYA'DA TEPKİYLE KARŞILANDI- Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaraylı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarları tarafından tepkili bir şekilde karşılandı. Tesislere gelen 150 kadar öfkeli taraftar, yönetim, teknik direktör Hagi ve futbolcular aleyhine tezahürat yaparak, tepkilerini dile getirdiler. Taraftarlar, tesislerin ana girişinde beklerken, Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs az sayıda taraftarın bulunduğu arka kapıdan tesislere giriş yaptı. Bu arada emniyet güçleri, olası olayları önlemek üzere geniş güvenlik önlemleri aldı. Tesislerin her tarafında polis araçları beklerken, kapılarda ise çevik kuvvet ekipleri aldıkları önlemlerle taraftarları olaylara sebebiyet vermemesi için engelledi. Galatasaraylı taraftarlar, ''Yönetim istifa'', ''Adnan Polat istifa'', ''Hagi istifa'', ''En büyük taraftar, futbolcular sahtekar'', ''Bu takımı mahvettiniz'' şeklinde tezahüratlarda bulundular. Öte yandan otobüsün tesislere girişi sırasında bazı taraftarlar, otobüse doğru hareket ederken çevik kuvvet araya girerek bu kişileri uzaklaştırdı. -POLİS MEMURU HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI- Sarı-kırmızılı taraftarların takımlarını protestosu sırasında atılan bir cismin isabet ettiği polis memuru burnundan hafif şekilde yaralandı. Taraftarların bulunduğu grubun içinden cismin atıldığı görülürken, burnunda kanama olan emniyet mensubu arkadaşları tarafından araca alınarak tedavisi yapıldı. Galatasaraylı taraftarlar, daha sonra tesislerden ayrıldı.