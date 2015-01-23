Derbilerin tarihi ve ikinci yarı fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, ilk yarıda olduğu gibi Süper Lig'in ikinci yarısında da tüm fikstürü önceden açıkladı.

İşte ligde ikinci yarıda oynanacak maçlar ve saatleri

Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki maçların programı

Fenerbahçe-Trabzonspor: 7 Şubat Cumartesi - 19.00

Galatasaray-Beşiktaş: 24 Mayıs Pazar - 20.00

Fenerbahçe-Beşiktaş: 22 Mart Pazar - 19.00

Fenerbahçe-Galatasaray: 8 Mart Pazar - 19.00

Trabzonspor-Galatasaray: 12 Nisan Pazar - 19:00

Trabzonspor-Beşiktaş: 26 Nisan Pazar - 19:00



Süper Lig'de 16 haftalık fikstür ise şöyle:

18. HAFTA



30 Ocak Cuma

19.00 Akhisar Bld-Balıkesirspor

20.00 Trabzonspor-Erciyesspor

31 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Başakşehir

16.00 Gaziantepspor-Sivasspor

19.00 Karabükspor-Fenerbahçe

1 Şubat Pazar

13.00 Gençlerbirliği-Rizespor

13.00 Konyaspor-Eskişehirspor

16.00 Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu

20.00 Galatasaray-Bursaspor



19. HAFTA



6 Şubat Cuma

20.00 Başakşehir-Karabükspor

7 Şubat Cumartesi

13.30 Sivasspor-Akhisar Bld

16.00 Erciyesspor-Gaziantepspor

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

8 Şubat Pazar

13.00 Mersin İdmanyurdu-Kasımpaşa

13.00 Balıkesirspor-Konyaspor

16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği

19.00 Rizespor-Beşiktaş

9 Şubat Pazartesi

20.00 Eskişehirspor-Galatasaray

20. HAFTA



14 Şubat Cumartesi

13.30 Karabükspor-Kasımpaşa

16.00 Akhisar Bld-Erciyesspor

19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe

15 Şubat Pazar

13.00 Rizespor-Mersin İdmanyurdu

13.00 Konyaspor-Sivasspor

16.00 Beşiktaş-Bursaspor

19.00 Trabzonspor-Başakşehir

16 Şubat Pazartesi

19.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor

20.00 Galatasaray-Balıkesirspor

21. HAFTA



20 Şubat Cuma

20.00 Erciyesspor-Konyaspor

21 Şubat Cumartesi

13.30 Başakşehir-Gaziantepspor

16.00 Bursaspor-Rizespor

19.00 Sivasspor-Galatasaray

22 Şubat Pazar

13.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği

13.00 Mersin İdmanyurdu-Karabükspor

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor

19.00 Eskişehirspor-Beşiktaş

23 Şubat Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Akhisar Bld

22. HAFTA



27 Şubat Cuma

20.00 Galatasaray-Erciyesspor

28 Şubat Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-Sivasspor

16.00 Rizespor-Eskişehirspor

19.00 Konyaspor-Fenerbahçe

1 Mart Pazar

13.00 Akhisar Bld-Başakşehir

13.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa

16.00 Bursaspor-Mersin İdmanyurdu

19.00 Beşiktaş-Balıkesirspor

2 Mart Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Karabükspor

23.HAFTA



6 Mart Cuma

20.00 Kasımpaşa-Akhisar Bld

7 Mart Cumartesi

13.30 Erciyesspor-Gençlerbirliği

16.00 Balıkesirspor-Rizespor

19.00 Eskişehirspor-Bursaspor

8 Mart Pazar

13.00 Başakşehir-Konyaspor

16.00 Karabükspor-Gaziantepspor

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray

9 Mart Pazartesi

20.00 Sivasspor-Beşiktaş

20.00 Mersin İdmanyurdu-Trabzonspor

24. HAFTA



13 Mart Cuma

20.00 Bursaspor-Balıkesirspor

20.00 Konyaspor-Kasımpaşa

14 Mart Cumartesi

13.30 Akhisar Bld-Karabükspor

16.00 Rizespor-Sivasspor

19.00 Galatasaray-Başakşehir

15 Mart Pazar

13.00 Eskişehirspor-Mersin İdmanyurdu

16.00 Gaziantepspor-Trabzonspor

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe

16 Mart Pazartesi

20.00 Beşiktaş-Erciyesspor

25. HAFTA



20 Mart Cuma

20.00 Karabükspor-Konyaspor

20.00 Balıkesirspor-Eskişehirspor

21 Mart Cumartesi

13.30 Erciyesspor-Rizespor

13.30 Mersin İdmanyurdu-Gaziantepspor

16.00 Sivasspor-Bursaspor

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray

22 Mart Pazar

13.00 Başakşehir-Gençlerbirliği

16.00 Trabzonspor-Akhisar Bld

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

26. HAFTA



4 Nisan Cumartesi

13.30 Balıkesirspor-Mersin İdmanyurdu

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa

16.00 Eskişehirspor-Sivasspor

19.00 Beşiktaş-Başakşehir

5 Nisan Pazar

13.00 Bursaspor-Erciyesspor

13.00 Akhisar Bld-Gaziantepspor

16.00 Galatasaray-Karabükspor

19.00 Konyaspor-Trabzonspor

6 Nisan Pazartesi

20.00 Rizespor-Fenerbahçe

27. HAFTA



10 Nisan Cuma

20.00 Gaziantepspor-Konyaspor

11 Nisan Cumartesi

13.30 Mersin İdmanyurdu-Akhisar Bld

16.00 Karabükspor-Gençlerbirliği

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş

12 Nisan Pazar

13.00 Sivasspor-Balıkesirspor

13.00 Erciyesspor-Eskişehirspor

16.00 Başakşehir-Rizespor

19.00 Trabzonspor-Galatasaray

13 Nisan Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Bursaspor

28. HAFTA



17 Nisan Cuma

20.00 Sivasspor-Mersin İdmanyurdu

18 Nisan Cumartesi

13.30 Konyaspor-Akhisar Bld

16.00 Rizespor-Kasımpaşa

19.00 Eskişehirspor-Fenerbahçe

19 Nisan Pazar

13.00 Bursaspor-Başakşehir

13.00 Balıkesirspor-Erciyesspor

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor

19.00 Galatasaray-Gaziantepspor

20 Nisan Pazartesi

20.00 Beşiktaş-Karabükspor

29. HAFTA



24 Nisan Cuma

20.00 Akhisar Bld-Galatasaray

25 Nisan Cumartesi

13.30 Başakşehir-Eskişehirspor

16.00 Mersin İdmanyurdu-Konyaspor

19.00 Karabükspor-Rizespor

19.00 Fenerbahçe-Balıkesirspor

26 Nisan Pazar

13.00 Kasımpaşa-Bursaspor

16.00 Gaziantepspor-Gençlerbirliği

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş

27 Nisan Pazartesi

20.00 Erciyesspor-Sivasspor



30. HAFTA



1 Mayıs Cuma

20.00 Eskişehirspor-Kasımpaşa

2 Mayıs Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-Akhisar Bld

16.00 Bursaspor-Karabükspor

19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor

3 Mayıs Pazar

13.00 Erciyesspor-Mersin İdmanyurdu

13.00 Balıkesirspor-Başakşehir

16.00 Rizespor-Trabzonspor

19.00 Sivasspor-Fenerbahçe

4 Mayıs Pazartesi

20.00 Galatasaray-Konyaspor

31. HAFTA



8 Mayıs Cuma

20.00 Gaziantepspor-Rizespor

9 Mayıs Cumartesi

13.30 Başakşehir-Sivasspor

16.00 Konyaspor-Gençlerbirliği

19.00 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray

10 Mayıs Pazar

13.00 Karabükspor-Eskişehirspor

16.00 Fenerbahçe-Erciyesspor

19.00 Trabzonspor-Bursaspor

11 Mayıs Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Balıkesirspor

20.00 Akhisar Bld-Beşiktaş

32. HAFTA



15 Mayıs Cuma

20.00 Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe

16 Mayıs Cumartesi

14.00 Rizespor-Akhisar Bld

14.00 Erciyesspor-Başakşehir

17.00 Balıkesirspor-Karabükspor

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği

17 Mayıs Pazar



13.30 Sivasspor-Kasımpaşa

16.00 Bursaspor-Gaziantepspor

20.00 Beşiktaş-Konyaspor

18 Mayıs Pazartesi

20.00 Eskişehirspor-Trabzonspor

33. HAFTA



22 Mayıs Cuma

20.00 Gençlerbirliği-Mersin İdmanyurdu

23 Mayıs Cumartesi

14.00 Kasımpaşa-Erciyesspor

17.00 Karabükspor-Sivasspor

20.00 Başakşehir-Fenerbahçe

24 Mayıs Pazar

14.00 Konyaspor-Rizespor

14.00 Akhisar Bld-Bursaspor

20.00 Galatasaray-Beşiktaş

25 Mayıs Pazartesi

20.00 Gaziantepspor-Eskişehirspor

20.00 Trabzonspor-Balıkesirspor.