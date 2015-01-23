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Spor

Derbilerin tarihi ve ikinci yarı fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak derbilerin tarihi ile tüm fikstürü açıkladı

23 Ocak 2015 18:35

Türkiye Futbol Federasyonu, ilk yarıda olduğu gibi Süper Lig'in ikinci yarısında da tüm fikstürü önceden açıkladı.

İşte ligde ikinci yarıda oynanacak maçlar ve saatleri

 

Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki maçların programı

 

Fenerbahçe-Trabzonspor: 7 Şubat Cumartesi - 19.00
Galatasaray-Beşiktaş: 24 Mayıs Pazar - 20.00
Fenerbahçe-Beşiktaş: 22 Mart Pazar - 19.00
Fenerbahçe-Galatasaray: 8 Mart Pazar - 19.00
Trabzonspor-Galatasaray: 12 Nisan Pazar - 19:00
Trabzonspor-Beşiktaş: 26 Nisan Pazar - 19:00
  
Süper Lig'de 16 haftalık fikstür ise şöyle:

18. HAFTA

30 Ocak Cuma
19.00 Akhisar Bld-Balıkesirspor
20.00 Trabzonspor-Erciyesspor

31 Ocak Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Başakşehir
16.00 Gaziantepspor-Sivasspor
19.00 Karabükspor-Fenerbahçe

1 Şubat Pazar
13.00 Gençlerbirliği-Rizespor
13.00 Konyaspor-Eskişehirspor
16.00 Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu
20.00 Galatasaray-Bursaspor
 
19. HAFTA

6 Şubat Cuma
20.00 Başakşehir-Karabükspor

7 Şubat Cumartesi
13.30 Sivasspor-Akhisar Bld
16.00 Erciyesspor-Gaziantepspor
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

8 Şubat Pazar
13.00 Mersin İdmanyurdu-Kasımpaşa
13.00 Balıkesirspor-Konyaspor
16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği
19.00 Rizespor-Beşiktaş

9 Şubat Pazartesi
20.00 Eskişehirspor-Galatasaray

20. HAFTA

14 Şubat Cumartesi
13.30 Karabükspor-Kasımpaşa
16.00 Akhisar Bld-Erciyesspor
19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe

15 Şubat Pazar
13.00 Rizespor-Mersin İdmanyurdu
13.00 Konyaspor-Sivasspor
16.00 Beşiktaş-Bursaspor
19.00 Trabzonspor-Başakşehir

16 Şubat Pazartesi
19.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor
20.00 Galatasaray-Balıkesirspor

21. HAFTA

20 Şubat Cuma
20.00 Erciyesspor-Konyaspor

21 Şubat Cumartesi
13.30 Başakşehir-Gaziantepspor
16.00 Bursaspor-Rizespor
19.00 Sivasspor-Galatasaray

22 Şubat Pazar
13.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği
13.00 Mersin İdmanyurdu-Karabükspor
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
19.00 Eskişehirspor-Beşiktaş

23 Şubat Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Akhisar Bld

22. HAFTA

27 Şubat Cuma
20.00 Galatasaray-Erciyesspor

28 Şubat Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Sivasspor
16.00 Rizespor-Eskişehirspor
19.00 Konyaspor-Fenerbahçe

1 Mart Pazar
13.00 Akhisar Bld-Başakşehir
13.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa
16.00 Bursaspor-Mersin İdmanyurdu
19.00 Beşiktaş-Balıkesirspor

2 Mart Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Karabükspor

23.HAFTA

6 Mart Cuma
20.00 Kasımpaşa-Akhisar Bld

7 Mart Cumartesi
13.30 Erciyesspor-Gençlerbirliği
16.00 Balıkesirspor-Rizespor
19.00 Eskişehirspor-Bursaspor

8 Mart Pazar
13.00 Başakşehir-Konyaspor
16.00 Karabükspor-Gaziantepspor
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray

9 Mart Pazartesi
20.00 Sivasspor-Beşiktaş
20.00 Mersin İdmanyurdu-Trabzonspor

24. HAFTA

13 Mart Cuma
20.00 Bursaspor-Balıkesirspor
20.00 Konyaspor-Kasımpaşa

14 Mart Cumartesi
13.30 Akhisar Bld-Karabükspor
16.00 Rizespor-Sivasspor
19.00 Galatasaray-Başakşehir

15 Mart Pazar
13.00 Eskişehirspor-Mersin İdmanyurdu
16.00 Gaziantepspor-Trabzonspor
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe

16 Mart Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Erciyesspor

25. HAFTA

20 Mart Cuma
20.00 Karabükspor-Konyaspor
20.00 Balıkesirspor-Eskişehirspor

21 Mart Cumartesi
13.30 Erciyesspor-Rizespor
13.30 Mersin İdmanyurdu-Gaziantepspor
16.00 Sivasspor-Bursaspor
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray

22 Mart Pazar
13.00 Başakşehir-Gençlerbirliği
16.00 Trabzonspor-Akhisar Bld
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

26. HAFTA

4 Nisan Cumartesi
13.30 Balıkesirspor-Mersin İdmanyurdu
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa
16.00 Eskişehirspor-Sivasspor
19.00 Beşiktaş-Başakşehir

5 Nisan Pazar
13.00 Bursaspor-Erciyesspor
13.00 Akhisar Bld-Gaziantepspor
16.00 Galatasaray-Karabükspor
19.00 Konyaspor-Trabzonspor

6 Nisan Pazartesi
20.00 Rizespor-Fenerbahçe

27. HAFTA

10 Nisan Cuma
20.00 Gaziantepspor-Konyaspor

11 Nisan Cumartesi
13.30 Mersin İdmanyurdu-Akhisar Bld
16.00 Karabükspor-Gençlerbirliği
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş

12 Nisan Pazar
13.00 Sivasspor-Balıkesirspor
13.00 Erciyesspor-Eskişehirspor
16.00 Başakşehir-Rizespor
19.00 Trabzonspor-Galatasaray

13 Nisan Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Bursaspor

28. HAFTA

17 Nisan Cuma
20.00 Sivasspor-Mersin İdmanyurdu

18 Nisan Cumartesi
13.30 Konyaspor-Akhisar Bld
16.00 Rizespor-Kasımpaşa
19.00 Eskişehirspor-Fenerbahçe

19 Nisan Pazar
13.00 Bursaspor-Başakşehir
13.00 Balıkesirspor-Erciyesspor
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor
19.00 Galatasaray-Gaziantepspor

20 Nisan Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Karabükspor

29. HAFTA

24 Nisan Cuma
20.00 Akhisar Bld-Galatasaray

25 Nisan Cumartesi
13.30 Başakşehir-Eskişehirspor
16.00 Mersin İdmanyurdu-Konyaspor
19.00 Karabükspor-Rizespor
19.00 Fenerbahçe-Balıkesirspor

26 Nisan Pazar
13.00 Kasımpaşa-Bursaspor
16.00 Gaziantepspor-Gençlerbirliği
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş

27 Nisan Pazartesi
20.00 Erciyesspor-Sivasspor


30. HAFTA

1 Mayıs Cuma
20.00 Eskişehirspor-Kasımpaşa

2 Mayıs Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Akhisar Bld
16.00 Bursaspor-Karabükspor
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor

3 Mayıs Pazar
13.00 Erciyesspor-Mersin İdmanyurdu
13.00 Balıkesirspor-Başakşehir
16.00 Rizespor-Trabzonspor
19.00 Sivasspor-Fenerbahçe

4 Mayıs Pazartesi
20.00 Galatasaray-Konyaspor

31. HAFTA

8 Mayıs Cuma
20.00 Gaziantepspor-Rizespor

9 Mayıs Cumartesi
13.30 Başakşehir-Sivasspor
16.00 Konyaspor-Gençlerbirliği
19.00 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray

10 Mayıs Pazar
13.00 Karabükspor-Eskişehirspor
16.00 Fenerbahçe-Erciyesspor
19.00 Trabzonspor-Bursaspor

11 Mayıs Pazartesi
20.00 Kasımpaşa-Balıkesirspor
20.00 Akhisar Bld-Beşiktaş

32. HAFTA

15 Mayıs Cuma
20.00 Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe

16 Mayıs Cumartesi
14.00 Rizespor-Akhisar Bld
14.00 Erciyesspor-Başakşehir
17.00 Balıkesirspor-Karabükspor
20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği

17 Mayıs Pazar

13.30 Sivasspor-Kasımpaşa
16.00 Bursaspor-Gaziantepspor
20.00 Beşiktaş-Konyaspor

18 Mayıs Pazartesi
20.00 Eskişehirspor-Trabzonspor

33. HAFTA

22 Mayıs Cuma
20.00 Gençlerbirliği-Mersin İdmanyurdu

23 Mayıs Cumartesi
14.00 Kasımpaşa-Erciyesspor
17.00 Karabükspor-Sivasspor
20.00 Başakşehir-Fenerbahçe

24 Mayıs Pazar
14.00 Konyaspor-Rizespor
14.00 Akhisar Bld-Bursaspor
20.00 Galatasaray-Beşiktaş

25 Mayıs Pazartesi
20.00 Gaziantepspor-Eskişehirspor
20.00 Trabzonspor-Balıkesirspor.

 

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