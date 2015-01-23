Derbilerin tarihi ve ikinci yarı fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, ilk yarıda olduğu gibi Süper Lig'in ikinci yarısında da tüm fikstürü önceden açıkladı.
İşte ligde ikinci yarıda oynanacak maçlar ve saatleri
Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki maçların programı
Fenerbahçe-Trabzonspor: 7 Şubat Cumartesi - 19.00
Galatasaray-Beşiktaş: 24 Mayıs Pazar - 20.00
Fenerbahçe-Beşiktaş: 22 Mart Pazar - 19.00
Fenerbahçe-Galatasaray: 8 Mart Pazar - 19.00
Trabzonspor-Galatasaray: 12 Nisan Pazar - 19:00
Trabzonspor-Beşiktaş: 26 Nisan Pazar - 19:00
Süper Lig'de 16 haftalık fikstür ise şöyle:
18. HAFTA
30 Ocak Cuma
19.00 Akhisar Bld-Balıkesirspor
20.00 Trabzonspor-Erciyesspor
31 Ocak Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Başakşehir
16.00 Gaziantepspor-Sivasspor
19.00 Karabükspor-Fenerbahçe
1 Şubat Pazar
13.00 Gençlerbirliği-Rizespor
13.00 Konyaspor-Eskişehirspor
16.00 Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu
20.00 Galatasaray-Bursaspor
19. HAFTA
6 Şubat Cuma
20.00 Başakşehir-Karabükspor
7 Şubat Cumartesi
13.30 Sivasspor-Akhisar Bld
16.00 Erciyesspor-Gaziantepspor
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
8 Şubat Pazar
13.00 Mersin İdmanyurdu-Kasımpaşa
13.00 Balıkesirspor-Konyaspor
16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği
19.00 Rizespor-Beşiktaş
9 Şubat Pazartesi
20.00 Eskişehirspor-Galatasaray
20. HAFTA
14 Şubat Cumartesi
13.30 Karabükspor-Kasımpaşa
16.00 Akhisar Bld-Erciyesspor
19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe
15 Şubat Pazar
13.00 Rizespor-Mersin İdmanyurdu
13.00 Konyaspor-Sivasspor
16.00 Beşiktaş-Bursaspor
19.00 Trabzonspor-Başakşehir
16 Şubat Pazartesi
19.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor
20.00 Galatasaray-Balıkesirspor
21. HAFTA
20 Şubat Cuma
20.00 Erciyesspor-Konyaspor
21 Şubat Cumartesi
13.30 Başakşehir-Gaziantepspor
16.00 Bursaspor-Rizespor
19.00 Sivasspor-Galatasaray
22 Şubat Pazar
13.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği
13.00 Mersin İdmanyurdu-Karabükspor
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
19.00 Eskişehirspor-Beşiktaş
23 Şubat Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Akhisar Bld
22. HAFTA
27 Şubat Cuma
20.00 Galatasaray-Erciyesspor
28 Şubat Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Sivasspor
16.00 Rizespor-Eskişehirspor
19.00 Konyaspor-Fenerbahçe
1 Mart Pazar
13.00 Akhisar Bld-Başakşehir
13.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa
16.00 Bursaspor-Mersin İdmanyurdu
19.00 Beşiktaş-Balıkesirspor
2 Mart Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Karabükspor
23.HAFTA
6 Mart Cuma
20.00 Kasımpaşa-Akhisar Bld
7 Mart Cumartesi
13.30 Erciyesspor-Gençlerbirliği
16.00 Balıkesirspor-Rizespor
19.00 Eskişehirspor-Bursaspor
8 Mart Pazar
13.00 Başakşehir-Konyaspor
16.00 Karabükspor-Gaziantepspor
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray
9 Mart Pazartesi
20.00 Sivasspor-Beşiktaş
20.00 Mersin İdmanyurdu-Trabzonspor
24. HAFTA
13 Mart Cuma
20.00 Bursaspor-Balıkesirspor
20.00 Konyaspor-Kasımpaşa
14 Mart Cumartesi
13.30 Akhisar Bld-Karabükspor
16.00 Rizespor-Sivasspor
19.00 Galatasaray-Başakşehir
15 Mart Pazar
13.00 Eskişehirspor-Mersin İdmanyurdu
16.00 Gaziantepspor-Trabzonspor
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe
16 Mart Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Erciyesspor
25. HAFTA
20 Mart Cuma
20.00 Karabükspor-Konyaspor
20.00 Balıkesirspor-Eskişehirspor
21 Mart Cumartesi
13.30 Erciyesspor-Rizespor
13.30 Mersin İdmanyurdu-Gaziantepspor
16.00 Sivasspor-Bursaspor
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray
22 Mart Pazar
13.00 Başakşehir-Gençlerbirliği
16.00 Trabzonspor-Akhisar Bld
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
26. HAFTA
4 Nisan Cumartesi
13.30 Balıkesirspor-Mersin İdmanyurdu
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa
16.00 Eskişehirspor-Sivasspor
19.00 Beşiktaş-Başakşehir
5 Nisan Pazar
13.00 Bursaspor-Erciyesspor
13.00 Akhisar Bld-Gaziantepspor
16.00 Galatasaray-Karabükspor
19.00 Konyaspor-Trabzonspor
6 Nisan Pazartesi
20.00 Rizespor-Fenerbahçe
27. HAFTA
10 Nisan Cuma
20.00 Gaziantepspor-Konyaspor
11 Nisan Cumartesi
13.30 Mersin İdmanyurdu-Akhisar Bld
16.00 Karabükspor-Gençlerbirliği
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş
12 Nisan Pazar
13.00 Sivasspor-Balıkesirspor
13.00 Erciyesspor-Eskişehirspor
16.00 Başakşehir-Rizespor
19.00 Trabzonspor-Galatasaray
13 Nisan Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Bursaspor
28. HAFTA
17 Nisan Cuma
20.00 Sivasspor-Mersin İdmanyurdu
18 Nisan Cumartesi
13.30 Konyaspor-Akhisar Bld
16.00 Rizespor-Kasımpaşa
19.00 Eskişehirspor-Fenerbahçe
19 Nisan Pazar
13.00 Bursaspor-Başakşehir
13.00 Balıkesirspor-Erciyesspor
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor
19.00 Galatasaray-Gaziantepspor
20 Nisan Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Karabükspor
29. HAFTA
24 Nisan Cuma
20.00 Akhisar Bld-Galatasaray
25 Nisan Cumartesi
13.30 Başakşehir-Eskişehirspor
16.00 Mersin İdmanyurdu-Konyaspor
19.00 Karabükspor-Rizespor
19.00 Fenerbahçe-Balıkesirspor
26 Nisan Pazar
13.00 Kasımpaşa-Bursaspor
16.00 Gaziantepspor-Gençlerbirliği
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş
27 Nisan Pazartesi
20.00 Erciyesspor-Sivasspor
30. HAFTA
1 Mayıs Cuma
20.00 Eskişehirspor-Kasımpaşa
2 Mayıs Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Akhisar Bld
16.00 Bursaspor-Karabükspor
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor
3 Mayıs Pazar
13.00 Erciyesspor-Mersin İdmanyurdu
13.00 Balıkesirspor-Başakşehir
16.00 Rizespor-Trabzonspor
19.00 Sivasspor-Fenerbahçe
4 Mayıs Pazartesi
20.00 Galatasaray-Konyaspor
31. HAFTA
8 Mayıs Cuma
20.00 Gaziantepspor-Rizespor
9 Mayıs Cumartesi
13.30 Başakşehir-Sivasspor
16.00 Konyaspor-Gençlerbirliği
19.00 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray
10 Mayıs Pazar
13.00 Karabükspor-Eskişehirspor
16.00 Fenerbahçe-Erciyesspor
19.00 Trabzonspor-Bursaspor
11 Mayıs Pazartesi
20.00 Kasımpaşa-Balıkesirspor
20.00 Akhisar Bld-Beşiktaş
32. HAFTA
15 Mayıs Cuma
20.00 Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe
16 Mayıs Cumartesi
14.00 Rizespor-Akhisar Bld
14.00 Erciyesspor-Başakşehir
17.00 Balıkesirspor-Karabükspor
20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği
17 Mayıs Pazar
13.30 Sivasspor-Kasımpaşa
16.00 Bursaspor-Gaziantepspor
20.00 Beşiktaş-Konyaspor
18 Mayıs Pazartesi
20.00 Eskişehirspor-Trabzonspor
33. HAFTA
22 Mayıs Cuma
20.00 Gençlerbirliği-Mersin İdmanyurdu
23 Mayıs Cumartesi
14.00 Kasımpaşa-Erciyesspor
17.00 Karabükspor-Sivasspor
20.00 Başakşehir-Fenerbahçe
24 Mayıs Pazar
14.00 Konyaspor-Rizespor
14.00 Akhisar Bld-Bursaspor
20.00 Galatasaray-Beşiktaş
25 Mayıs Pazartesi
20.00 Gaziantepspor-Eskişehirspor
20.00 Trabzonspor-Balıkesirspor.