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Spor

Derbilerin derbisi saat 19.00'da başlayacak

12 Nisan 2009 11:56

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam şampiyonluk yolunda son kozlarını oynayacak. Kazanan, şampiyonluk şansını son 7 haftaya taşıyacak, kaybeden ise şampiyonluğun yanı sıra lig ikinciliği ile birlikte Devler Ligi’ne katılma fırsatını da büyük ölçüde elinden kaçıracak.

Bu da en az 12 milyon Euro’luk bir gelir kaybı anlamına geliyor. Galatasaray’da Servet, Emre Güngör ve Linderoth forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de ise sezonu kapatan Edu yok. Dünkü idmana çıkmayan Alex’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

SAAT: 19.00,
STAT: Ali Sami Yen
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: Lig TV

G.SARAY: De Sanctis – Sabri - Emre A. - Mehmet T. – Hakan – Barış – Ayhan – Arda – Kewell – Lincoln - Baros

F.BAHÇE: Volkan D. - Gökhan G. – Önder – Lugano - R.Carlos – Deivid – Emre – Selçuk – Uğur -
Semih - Güiza

SAKAT: Servet, Linderoth, S.Çalık, M.Güven, Aydın, E.Güngör (Galatasaray) / Edu (Fenerbahçe)

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