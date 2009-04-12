Derbilerin derbisi saat 19.00'da başlayacak

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam şampiyonluk yolunda son kozlarını oynayacak. Kazanan, şampiyonluk şansını son 7 haftaya taşıyacak, kaybeden ise şampiyonluğun yanı sıra lig ikinciliği ile birlikte Devler Ligi’ne katılma fırsatını da büyük ölçüde elinden kaçıracak.



Bu da en az 12 milyon Euro’luk bir gelir kaybı anlamına geliyor. Galatasaray’da Servet, Emre Güngör ve Linderoth forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de ise sezonu kapatan Edu yok. Dünkü idmana çıkmayan Alex’in durumu ise maç saatinde belli olacak.



SAAT: 19.00,

STAT: Ali Sami Yen

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: Lig TV



G.SARAY: De Sanctis – Sabri - Emre A. - Mehmet T. – Hakan – Barış – Ayhan – Arda – Kewell – Lincoln - Baros



F.BAHÇE: Volkan D. - Gökhan G. – Önder – Lugano - R.Carlos – Deivid – Emre – Selçuk – Uğur -

Semih - Güiza



SAKAT: Servet, Linderoth, S.Çalık, M.Güven, Aydın, E.Güngör (Galatasaray) / Edu (Fenerbahçe)

