-DERBİLER FENERBAHÇE'DEN SORULUR İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Eylül Pazar günü yapılacak sezonun ilk derbisi öncesi, Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı son yıllarda lig maçlarında galibiyet ve gol sayısı açısından büyük üstünlüğü göze çarpıyor. Bu sezona sıkıntılı başlayan Fenerbahçe, pazar günkü rakibi Beşiktaş ile ligde oynadığı son 10 maçtan 7'sini kazanıp, 2'sinde berabere kalırken, sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynadığı son 11 lig maçından ise 9'unu kazanıp, 1'inde berabere kalıp, yine sadece 1'ini yitirdi. Ezeli rakipleri ile yaptığı son 21 lig maçında sadece 2 kez yenilen, 16'sını kazanan, 3'ünde de berabere kalan ''Sarı Kanaryalar'', bu maçlarda rakip fileleri toplam 34 kez havalandırıp, kalesinde 15 gol gördü. -BEŞİKTAŞ DERBİ YOKSULU- Beşiktaş, ezeli rakiplerine karşı son yıllardaki lig derbilerinde genelde başarısız bir performans sergiledi. Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı son yıllardaki lig derbilerinde galip gelmekte bir hayli zorlanan siyah-beyazlılar, ezeli rakipleriyle son 5 sezonda yaptığı 20 lig maçında sadece 4 galibiyet alabildi. Ezeli rakipleriyle yaptığı son 20 lig derbisinden 13'ünü yitiren, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde Süper Lig'de taraftarlarına sadece 4 kez derbi galibiyeti izlettirebildi. Beşiktaş, son 20 lig derbisinde ezeli rakiplerine toplam 24 gol atarken, kalesinde ise 32 gol gördü. ''Kara Kartallar'', son 5 sezonda, Fenerbahçe ile yaptığı 10 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilirken, 7 kez yenilip, 2 kez berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile yaptığı son 10 maçtan ise 3'ünü kazandı, 6'sını yitirdi, 1'inde de eşitliği bozamadı.