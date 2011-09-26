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Spor

Derbiler arzuyla oynanır ANKARA (A.A)

26 Eylül 2011 01:52

-Derbiler arzuyla oynanır ANKARA (A.A) - 25.09.2011 - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa, Ankaragücü maçı öncesinde, derbilerin favorisinin olmadığını söylediğini hatırlatarak, ''Derbi maçlar yürek ve arzuyla oynanır, sonuç sonra gelir'' dedi. Çapa, 1-1 biten Ankaragücü karşılaşması sonrası düzenlenen basın toplantısında, golü iyi zamanda bulduklarını belirterek, ''Sonra kontrollü oynadık, ancak topu iyi kullanamadık. Önde olduğumuz için rakibin bastıracağını biliyorduk. Beklediğimiz gibi de oldu. Son vuruşlarda iyi olamadığımız için 2. golü bulamadık'' diye konuştu. Bireysel hata nedeniyle 87. dakikada kalelerinde beraberlik golünü gördüklerini ifade eden Çapa, şöyle devam etti: ''Bu noktaya kadar getirdikten sonra sahadan galip ayrılmalıydık. Genç bir takımız ve böyle hatalar olacak. Gençleri kazanmak için çalışacağız çünkü bu arkadaşlarla 14 hafta devam edeceğiz.'' Ankaragücü Teknik Direktörü Ziya Doğan ise tüm olumsuzluklara rağmen takım olma yolunda ilerlediklerini dile getirdi. Doğan, ''İlk yarıyı 4-1 kazanmalıydık. Küçük hatalar nedeniyle gol yiyoruz, ancak oyunu çevirdikleri ve mücadeleleri için futbolcularımı tebrik ediyorum'' dedi. Ümit vermelerine rağmen enteresan hatalar yaptıklarını kaydeden Doğan, sözlerini şöyle tamamladı: ''Daha fazla çalışacağız. Milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyoruz. Hakemlerin de daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Hakem hatasını gündeme getirdiğim için şu an utanıyorum. İstediğimiz sadece emeğe saygı.''

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