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Spor

Derbide toplanan malzemeler yola çıkarılıyor  İSTANBUL (A.A)

28 Ekim 2011 15:23

-Derbide toplanan malzemeler yola çıkarılıyor  İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile Fiyapı İnönü Stadı'nda yaptığı derbi maçta siyah-beyazlı taraftarların Van'daki depremde zarar görenler için topladığı malzemeler kısa sürede yola çıkarılacak.  Yardım kampanyasının organizasyonunda yer alan Beşiktaş Belediyesi'nin başkanı İsmail Ünal, siyah-beyazlı taraftarların bir TIR dolusu kaşkol, bere ve eldiven yardımında bulunduğunu belirterek, ''Arkadaşlar çalışıyor. Bir TIR dolusu kaşkol, bere ve eldiven ortaya çıktı. Görevliler malzemelerin düzenlemesini yapıyor. Malzemeleri taşıyan TIR'ımız bugün ya da yarın Van'a hareket edecek'' dedi. Beşiktaşlı taraftarların yardımının çok önemli olduğunu vurgulayan başkan Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bu hareket, sembolik tanımlamanın dışında, bütünleşme açısından çok önemli. Maç 2-2, kendi sahanızda oynuyorsunuz, ama taraftarlar futbol neticesinin ötesinde barış için, mükemmel ve çağdaş bir anlayışla bunu yapıyor. Onları yürekten kutlamak lazım. Taraftarlar sadece içerde değil, dışarda da Kartal Yuvası mağazalarından aldıkları ürünleri dışarda bekleyen araçlarımıza getirdiler. Eldiven, kaşkol ve bere yardımı fazlasıyla oldu. Malzemelerimizi iki gün içinde ulaştırmayı planlıyoruz'' diye konuştu.

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