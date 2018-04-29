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Spor

Derbiden önce gözler başkentte!

Başkentte şampiyonluk ve düşme potasını etkileyecek karşılaşma saat 16:00'da başladı

29 Nisan 2018 17:46

Şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün, ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'a konuk oluyor.

Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Turuncu-lacivertliler, 31. haftaya lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde, averajla üçüncü sırada girdi. Üç maçlık galibiyet özlemine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Osmanlıspor ise haftaya 32 puan ve averajla 16. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

Napoleoni yok

Medipol Başakşehir'de maç öncesinde tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Osmanlıspor karşılaşmasında görev yapamayacak. 

Beş futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Osmanlıspor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Kerim Frei, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu beş oyuncu, bu akşamki mücadelede kart görmeleri halinde, 32. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Osmanlıspor'da iki eksik

Başkent ekibinde sakatlığı süren Mehmet Batdal ve henüz hazır olmayan Payam Sadeghian maçta forma giyemeyecek.

OSMANLISPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Osmanlı
HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Tiago, Musa, Ceyhun, Lumanza, Serdar, Regattin, Cikaleshi
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Arda, Elia, Visca, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

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