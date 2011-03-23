Derbideki rakı şişesinin sahipleri bulundu

T24 - Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sahaya atılan rakı şişesiyle ilgili, iki kişiye para ve 6 ay süreyle maçlardan men cezası verildi.





Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçta tribünden sahaya içki şişesi atılmasına ilişkin iki kişinin emniyette ifadesi alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Spor Büro Amirliği ekipleri, maçın ardından stattaki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

Tribünde içki içen bazı kişilerin görüntülerinin basına yansıması üzerine, medya organlarındaki fotoğraf ve görüntüler de incelemeye alındı.

Bu kişilerden kimlikleri belirlenen ikisinin Spor Büro Amirliğinde ifadesine başvuruldu. Haklarında idari işlem yapılacak bu kişilere bin 750 TL idari para cezası verileceği ve 6 ay süreyle maçlara girişlerinin engelleneceği öğrenildi.

Konuya ilişkin bir kişinin daha ifadesinin alınacağı kaydedildi.

Galatasaraylı taraftarlar, maçın 27. dakikasında Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışıyla birlikte sahaya yabancı maddeler atmaya başlamış, kaleci Volkan Demirel'in çok yakınından geçen içki şişesini Lugano hakeme göstermişti.



