Derbide zafer Fenerbahçe'nin

Atina’da Panathinaikos karşısında Euroleague Top 16’daki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe, bu maçın üzerinden henüz 48 saat geçmeden Ülker Sports Arena’da Galatasaray Odeabank’ı konuk etti. Sahadan 77-68'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe ligde üst üste 7. kez kazandı ve 15'inci galibiyetini aldı.

Eurosport'taki habere göre, NBA'in efsane oyun kurucusu Steve Nash, Ülker Sports Arena'da oynana karşılaşmayı yerinden izledi.

Dallas Mavericks, Phoenix Suns ve Los Angeles Lakers formalarıyla NBA'in efsane oyuncuları arasına giren Kanadalı eski basketbolcu, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Hidayet Türkoğlu ile Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini'yi ziyaret etmek için İstanbul'a geldi.

Sahanın es skorer ismi Galatasaray Odebank'ın yıldızı Stephane Lasme oldu. 21 sayı, 3 ribaund, 4 blok ile oynayan Lasme, pota altında takım arkadaşlarından destek bulamamasına rağmen etkili olmayı başardı. Fenerbahçe'de ise Ekpe Udoh 15 sayı, 7 ribaund ile takımı zafere götüren oyuncu oldu. BogdanBogdanovic ise son dönemlerde yükselen grafiğini sürdürdü ve 10 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle hücumu yönlendiren isim oldu.

Panathianaikos maçında etkisiz bir görüntü ortaya koyan Luigi Datome ise 9 sayı, 8 ribaundla pota altında sıkıntı yaşayan Galatasaray'ın işlerini iyice zorlaştırdı. Galatasaray'da etkili olan diğer isim ise Blake Schilb oldu. Özellikle üçüncü çeyrekte ön plana çıkan ABD'li forvet geceyi 14 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle kapattı.