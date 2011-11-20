-Derbide sevinen yok İSTANBUL (A.A) - 20.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçı 0-0 berabere tamamlandı. Maçın ikinci yarısının başında iki takım da oyuna aldığı oyuncuların sakatlanıp çıkmasının sıkıntısını yaşadı. İlk yarıda istediği futbolu sahaya yansıtamayan Galatasaray, Ayhan-Sabri değişikliğiyle oyuna başladı. Ancak sarı-kırmızılı takım sahada sadece 7 dakika kalabilen Sabri'nin sakatlanmasıyla Riera ile zorunlu bir değişikliğe gitti. İkinci yarının başında önemli bir pozisyondan yararlanamayan sarı-kırmızılı takım, çok pas hatası yaptı ve hem hücumda pozisyona giremedi, hem de savunmada dengesiz yakalandı. Beşiktaş, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da tutuk başladı ve kalesinde pozisyonlar yaşadı. Galatasaray'ın başına gelen şansızlığı bu sefer Beşiktaş yaşadı. 60. dakikada Veli'nin yerine oyuna dahil olan Necip, 64. dakikada Galatasaray kalesinde yaşanan pozisyonda Ujfalusi'nin müdahalesi sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle 66. dakikada yerini Mustafa'ya bırakmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlı ekipte Quaresma, ayağındaki topları olumsuz kullandı ve takımının ataklarını kesen isim oldu. Hakem Cüneyt Çakır'ın sık sık düdüğüne başvurduğu maçta her iki ekip de topları kötü kullandı ve maç 0-0 berabere sona erdi. 55. dakikada Simao'nun soldan kullandığı korner atışında ceza alanı dışında topla buluşan Quaresma'nın sert şutunda, top farklı bir şekilde auta gitti. 56. dakikada Galatasaray sakatlık nedeniyle 10 kişi oynadığı sırada net bir pozisyon yakaladı. Melo'nun pasında ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Hakan Balta, müsait durumda kaleye vurmak yerine meşin yuvarlağı Kazım'a bıraktı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, Sivok'un müdahalesiyle top kornere gitti. 61. dakikada Necip'in pasıyla sağda topla buluşan Almeida, ceza alanına çaprazdan girdiği anda sert vurdu, ancak kaleci Muslera meşin yuvarlağı ceza alanı dışına uzaklaştırdı. 64. dakikada İsmail'in soldan ortasında arka direkte topla buluşan Almeida, meşin yuvarlağı Necip'in önüne bırakmak isterken, savunma topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza alanı önünde topla buluşan Aurelio'nun yerden sert şutunda, Melo meşin yuvarlağı kaleciden önce uzaklaştırdı. 68. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Simao'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 78. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde boş pozisyonda toplu buluşan Sivok'un kafa vuruşunda, kaleci Muslera son anda uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti. 85. dakikada Selçuk'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yandan auta gitti. 90+2. dakikada Simao'nun soldan kullandığı korner atışında ön direkte topla buluşan Mustafa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 90+6. dakikada Simao'nun soldan kullandığı serbest vuruşta altıpasta Riera'dan seken topu günün başarılı ismi Muslera yatarak kontrol etti ve karşılaşma 0-0 berabere sona erdi. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx Beşiktaş: Cenk Gönen xx, Hilbert xx, Sivok xx, Egemen Korkmaz xx, İsmail Köybaşı xx, Quaresma x, Ernst xx, Mehmet Aurelio xx, Veli Kavlak xx (Dk. 60 Necip Uysal x (Dk. 66 Mustafa Pektemek x)), Simao x, Almeida xx Galatasaray: Muslera xxx, Eboue xx, Ujfalusi xx, Semih Kaya xxx, Hakan Balta xx, Melo xx (Dk. 64 Baros x), Kazım Kazım xx, Selçuk İnan xx, Ayhan Akman xx (Dk. 46 Sabri Sarıoğlu x (Dk. 57 Riera x)), Engin Baytar xx, Elmander x Sarı Kartlar: Dk. 8 Semih Kaya, Dk. 17 Melo (Galatasaray), Dk. 50 Almeida (Beşiktaş)