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Spor

Derbide seks promosyonu!

İtalya'nın Milano kentinde önümüzdeki Pazar günü San Siro Stadı'nda İnter ile Milan arasında oynanacak derbi maçına gidecek taraftarlar ilginç bir sürprizle karşıl

26 Eylül 2008 03:00


İtalya'nın Milano kentinde önümüzdeki Pazar günü San Siro Stadı'nda İnter ile Milan arasında oynanacak derbi maçına gidecek taraftarlar ilginç bir sürprizle karşılaşacak.

Milan ve İnter'in maçlarına kombine bileti olan taraftarlara, aynı gün açılacak Milano Sex Fuarı Mi-Sex'e giriş ücretinde indirim yapılacağı gibi, iki ünlü porno star Dayana ve Nicole de kapıda taraftarları takımlarının formaları içinde öperek karşılayacak.

Yılda iki kez düzenlenen ve 24 yıldır Milano'nun ev sahipliği yaptığı fuara 70 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.


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