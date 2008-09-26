Derbide seks promosyonu!

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Milan ve İnter'in maçlarına kombine bileti olan taraftarlara, aynı gün açılacak Milano Sex Fuarı Mi-Sex'e giriş ücretinde indirim yapılacağı gibi, iki ünlü porno star Dayana ve Nicole de kapıda taraftarları takımlarının formaları içinde öperek karşılayacak.Yılda iki kez düzenlenen ve 24 yıldır Milano'nun ev sahipliği yaptığı fuara 70 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.