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Spor

Derbide sahadalar !..

F.Bahçe'de Deivid ile Emre Belözoğlu’nun, Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak G.Saray derbisinde sahada olacakları bildirildi....

17 Ekim 2008 03:00

F.Bahçe'de Deivid ile Emre Belözoğlu’nun, Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak G.Saray derbisinde sahada olacakları bildirildi....

F.Bahçe'de fibula kemiği kırıldığı için geçen temmuz ayında ameliyat olan Deivid ile arka adalesinden sakatlığı devam eden Emre Belözoğlu’nun, Süper Lig’in 10. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanacak Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alabilecek duruma geleceği belirtildi.
 
İki futbolcu, Kocaelispor, Bursaspor ve iki Arsenal sınavlarında forma giyemeyecek. Bu arada diğer bir sakat futbolcu Gökhan Gönül’ün tedavisine de devam ediliyor.

Kaburgasında çatlak bulunan, sol ayak bileğinde ödeme bağlı ağrısı olan milli futbolcunun, büyük olasılıkla 5 Kasım’da deplasmanda oynanacak Arsenal karşılaşmasına yetişeceği ifade edildi.

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