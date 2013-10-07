Derbide saha içi ve saha dışı karıştı, Trabzonspor Başkanı'na saldırı...

Süper Lig'de 7. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Şükrü Saracoğlu'nda oynanan ve 0-0 beraber biten maçın son düdüğünün ardından ortalık karıştı. Sarı - lacivertli taraftarlar maç çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve arabasına saldırdı.

Zokora'nın kaleci Onur'la konuşurken tribünlere 'sizi duyamıyorum' tarzında yaptığı hareketin ardından Selçuk Şahin, Onur ve Zokora'nın üzerine yürüdü. Bunun üzerine Onur'da Selçuk'a karşılık verince ortalık bir anda karıştı.

Onur'un yanına gelen Trabzonspor yedek kalecisi Zeki Ayvaz, Selçuk'u itince devreye Volkan Demirel ve Caner Erkin girdi.

Volkan Demirel ilk olarak Zokora'nın yanına giderek oyunca sakin olması söyledi ve daha sonra koşarak tünele giden Onur'un yanına gitti. Burada Onur ve yedek kaleci Zeki Ayvaz'a sert bir şekilde tepki göstererek sahadan çıkmalarını söyledi.



İbrahim Hacıosmanoğlu'na saldırı!



Fenerbahçe ile Trabzonspor maçının ardından saha içinde başlayan olaylar otoparkta da devam etti.

Saha içinde Trabzonspor'lu Onur ve Zokora ile Fenerbahçe'den Selçuk, kaleci Volkan ve Bekir İrtegün arasındaki kavga büyümeden önlenirken, sarı - lacivertli taraftarlar maç çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve arabasına saldırdı.

Sarı - lacivertli taraftarlar, basın mensuplarının sorularını cevaplamakta olan Başkan Hacıosmanoğlu'na "Başkan başkan hakemi kaça satın aldınız?" diye bağırınca, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu da "Onu siz gidin kendi başkanınıza sorun" deyince arbede yaşandı.

Sarı - lacivertli taraftarlar arabasıyla otoparktan çıkmak isteyen Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na önce sözlü sataşmada ardından da arabasına fiziki müdahalede bulundular. Bunun üzerine ise Başkan Hacıosmanoğlu da arabasından inerek taraftarlara karşılık verdi.

Araya giren güvenlik güçleri olayların büyümemesi için Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arabasına bindirip aracı tekrar otoparka alırken, sarı - lacivertli taraftarları da biber gazı sıkarak dağıttı. Taraftarlar otopark çıkışında beklerken Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu da otoparktan hala çıkış yapmadı.



'Güney Kıbrıs'ta adamlar gibi karşılandık'



Trabzonspor İkinci Başkanı Sebahattin Çakıroğlu, Fenerbahçe maçının ardından kendilerine saldırılmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Maçın ardından saldırıya uğradıklarını ve Şükrü Saracoğlu Stadı'nın otoparkında mahsur kaldıklarını dile getiren Sebahattin Çakıroğlu, "Biz Güney Kıbrıs'a gittik adamlar gibi ağırlandık. Yazıklar olsun. Şurada biraz önce basına bağlandığım sırada stadyum güvenlik müdürü zorla elimizden telefonları almaya kalktı. Alamadılar güçleri yetmez de. Burada yasakmış röportaj. Türk futbolunun içine etmeye devam ediyorlar. Bir tane yönetici buraya gelmedi" dedi.



Hacıosmanoğlu'na dokunamazlar



"Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na herhangi bir müdahale oldu mu?" sorusuna cevap veren Çakıroğlu, ""İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir saldırı yok, dokunmadılar, dokunamazlar da..." diye konuştu.

Olaylarla ilgili gerekli başvuruları yapacaklarını söyleyen Sebahattin Çakıroğlu, "Arkadaşlarımız fotoğrafları çekti. Onları yumruklayanların, tartaklayanların emniyet mensubu olduğunu göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'den Trabzonspor başkanına tepki

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Fenerbahçe taraftarları ve olaylar açıkça provoke edilmeye çalışılmıştır" denildi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan müsabakasının bitiminde meydana gelen olaylar ve bazı medya kuruluşlarının olayları kamuoyuna yansıtmalarındaki tavırları nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğduğu belirtildi.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun öncelikle bilmesi gereken husus, bu müsabakada misafir takım başkan, yönetim kurulu ve takımın stada giriş, çıkış usul ve esasları ile basın toplantılarına ilişkin esaslar, müsabaka sabahı saat 10.00'da yapılan güvenlik eşgüdüm toplantısı tahtında belirlenmiş ve Emniyet Müdürlüğümüz tarafından taraflara tebliğ edilerek tutanak altına alınmıştır.

Alınan bu güvenlik önlem ve tedbirleri misafir takımın başkan ve yönetimine ısrarla ve defalarca iletilmiş ve stadın hangi esas ve usullerle terk edileceği kendilerine ihtar edilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü, Hacıosmanoğlu'nun maç sonrası tavırlarının sarı-lacivertli taraftarları provoke amaçlı olduğunu savundu.

Açıklamada daha sonra şu görüşlere yer verildi:

"Bununla birlikte, 'Biz istediğimiz yerden girer, istediğimiz yerden çıkarız' zihniyetiyle emniyet güçlerinin ısrarlı ikazlarına uymayarak, özellikle taraftarın yoğun olduğu bölümden çıkış yapılmış ve güvenlik açısından çok hassas olan bölgede basın açıklaması yapılarak Fenerbahçe taraftarı ve olaylar açıkça provoke edilmeye çalışılmıştır.

Son zamanlarda oynanan oyunun bir parçası olarak Fenerbahçe taraftarına şirin gözükmek adına taraftarla hiçbir sorunu olmadığını söyleyen bu nezih kişi, basın toplantısı esnasında Fenerbahçe taraftarına küfür ve hakaret ederek görevini ve misyonunu başarıyla tamamlamıştır."

Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasında, "Türk futbolunu geren ve görevini yapan emniyet mensuplarını ve kararlarını dahi provoke etmek suretiyle Türk futbolunu uçuruma sürükleyen bu zihniyeti muhatap alacağımız yegane yer adli mercilerdir" denildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu ifadelerle son buldu:

"Beklentimiz, söz konusu olaylarda ihmali ya da provokatif eylemlerde bulunan kişi ve kişilerin, Emniyet ve Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerinin tanzim edeceği tutanaklarla kamuoyu önünde açıkça sergileneceğidir.

Rakip taraftarları, rakip yöneticileri ve kulüp başkanlarına tehdit ve hakaret içeren beyanlarda bulunmaktan kaçınmayan, gördüğü güvenlik kamerasına dahi demeç vererek Türk futbolunu geren ve görevini yapan emniyet mensuplarını ve kararlarını dahi provoke etmek suretiyle Türk futbolunu uçuruma sürükleyen bu zihniyeti muhatap alacağımız yegane yer adli mercilerdir.

Bununla birlikte taraftarlarımızdan beklentimiz, Trabzonspor camiasını temsil ettiğine inanmadığımız bu kişilerin hakaret ve provokasyonlarına karşı vakur ve sağduyulu duruşlarını muhafaza etmeleridir."