Derbide ortalık karıştı!

Mustafa AKIN / İSTANBUL / DHA

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma\'nın direkt kırmızı kart ile oyun dışında kalmasının ardından saha içinde tansiyon yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, Fenerbahçe\'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın 52\'nci dakikasında Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Pepe\'ye faul yaptı. Yapılan faulün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Quaresma, Josef\'e yaptığı hareketten dolayı karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırılırken, saha içinde tansiyon aniden yükseldi. Kırmızı kart gören Quaresma, Josef\'in üzerine yürümek istedi. Volkan Demirel\'in de aralarında bulunduğu futbolcular Quaresma\'yı sakinleştirmeye çalıştı. Sinirli hareketlerine devam eden Quaresma\'nın o esnada Pepe\'yi iten Mehmet Ekici\'ye yumruk salladığı görüldü. Mehmet Ekici daha sonra hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.