Derbi’de olası ilk 11’ler

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında bu akşam saat 19.00’da Türk Telekom Arena Stadı'nda karşılaşacak olan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe’nin olası kadroları maça saatler kala oluşmaya başladı.

İşte beklenen muhtemel kadrolar:

Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe sahaya Volkan Demirel, Michael Kadlec, Bruno Alves, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Emre Belözoğlu, Diego Ribas, Mehmet Topal, Raul Meireles, Pier Webo, ve Dirk Kuyt 11'iyle olarak sahaya çıkması bekleniyor.

Galatasaray’ın muhtemel ilk 11’i

Galatasaray Teknik Direktörü Casera Prandelli’nin Fenerbahçe karşısına şu isimlerle çıkması bekleniyor.

Fernando Muslera, Tarık Çamdal, Semih Kaya, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Felipe Melo, Selçuk İnan, Blerim Dzemaili, Wesley Sneijder, Olcan Adın, Burak Yılmaz veya Umut Bulut

Türk Telekom Arena'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.