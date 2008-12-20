Derbide muhtemel 11'ler!



Turkcell Süper Lig'de 2008'in son derbisinde ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, yarın karşı karşıya gelecek.



Ali Sami Yen Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den naklen yayınlanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dev maçın 4. hakemi ise Abdullah Yılmaz.



Ezeli rakipler hazırlıklarını bugün yapacakları basına kapalı antrenmanlarla tamamlayacaklar.



KAPALI GİŞE



Maç için satışa sunulan biletler kısa sürede tükenirken, 2008'in son derbisi kapalı gişe oynanacak. Derbiyi 1.162'si Beşiktaşlı olmak üzere, toplam 23 bin kişi statta izleyecek.



G.SARAY AVANTAJ YAKALAMAK, BEŞİKTAŞ ZİRVEDEN KOPMAMAK AMACINDA



Ligde 15'er maç sonrası Galatasaray'ın 30, Beşiktaş'ın ise 28 puanı bulunuyor. Ev sahibi Galatasaray, bu sezon 7 maçta sadece 1 kez berabere kalıp, kalan 6 maçını kazandığı Ali Sami Yen Stadı'nda yine galip gelerek, zirvede avantaj yakalamak amacında.



Bu sezon 7 dış saha maçından sadece 2'sini kazanabilen konuk Beşiktaş ise deplasmandaki derbiden galibiyetle ayrılarak, zirveden kopmamak istiyor.



GALATASARAY CEPHESİ



Galatasaray'da sakatlıkları süren Kewell, Emre Güngör, Hasan Şaş, Serkan Çalık, Uğur, Alparslan ve Orkun, derbi maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte 3 sarı kartı bulunan Meira, derbide de kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.



BEŞİKTAŞ CEPHESİ



Beşiktaş'ta ise cezalı Sivok ve İbrahim Üzülmez ile sakatlıkları bulunan Serdar Kurtuluş ve Aydın, derbide oynayamayacak. Siyah-beyazlılarda sezon başından bu yana 3'er sarı kartları bulunan Rüştü, Cisse, İbrahim Toraman, Nobre ve Serdar Özkan, derbide de kart görmeleri durumunda cezalı olacak.



OLASI 11'LER



Derbi maça ezeli rakiplerin şu 11'lerle çıkması bekleniyor:



Galatasaray: De Sanctis, Sabri, Servet, Meira, Hakan, Barış, Ayhan, Mehmet Topal, Arda, Lincoln, Baros



Beşiktaş: Rüştü, Ali Tandoğan, Zapotocny, Gökhan, Ekrem, Holosko, Cisse, İbrahim Toraman, Tello, Delgado, Nobre



