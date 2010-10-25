-DERBİDE KAZANAN PİZZACI İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - Fenerbahçe–Galatasaray maçı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, pizza siparişlerinde dikkate değer artışlar yaşandı. Domino's Pizza'dan yapılan yazılı açıklamada, siparişlere göre, pazar akşamı maç esnasında en çok pizza tüketen şehrin İstanbul olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre, İstanbul'da pizza siparişlerindeki artış oranı, öğlen saatlerine göre maç saatinde yüzde 400'ü geçti. İstanbul'da en çok pizza tüketen semtler Ulus, Bahçelievler, Çengelköy ve Kadıköy oldu. Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Balıkesir, Samsun, Denizli ve Antalya da pizza siparişlerinin arttığı diğer iller olurken, Ankara'da maç saati, öğle saatlerindeki siparişlere oranla artış yüzde 250'nin üzerine çıktı.