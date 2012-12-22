Derbide istatistikler Galatasaray'dan yana

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları maçla birlikte 114. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında, Trabzonspor'un lige yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan ve bugüne dek yapılan resmi ve özel toplam 113 karşılaşmanın 51'ini Galatasaray, 36'sını Trabzonspor kazanırken, 26 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan toplam 113 karşılaşmada Galatasaray 148, Trabzonspor ise 123 kez gol sevinci yaşadı.



Ligde de Galatasaray önde



Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor.



Ligde yapılan 78 karşılaşmanın 34'ünü ''Cim Bom'' kazanırken, 24 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 20 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



Lig maçlarında Galatasaray 101, Trabzonspor ise 86 gol attı.



Geçen sezon Lig Grubu'nda yapılan maçlarda Galatasaray, Trabzon'da 3-0 galip gelirken, İstanbul'daki karşılaşma 1-1 bitti. Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda ise Galatasaray deplasmanda 4-2 kazandı, İstanbul'daki maç 0-0 sonuçlandı.



Trabzon'daki lig maçları



İki ekip arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ise ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibine üstünlük kurdu.



Trabzonspor, evindeki 39 maçta Galatasaray'ı 16 kez yenerken, ''Cim Bom'' ise bordo-mavilileri 14 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



Trabzonspor'un sahasındaki 47 golüne, Galatasaray 49 golle karşılık verdi.





'Cim Bom' deplasmanda zor kaybediyor



Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda yaptığı son 17 lig maçında sadece 3 kez yenildi.



Sarı-kırmızılılar, Trabzon deplasmanında rakibini son 17 lig maçında 9 kez yendi, 5 kez de berabere kaldı, sadece 3 kez kaybetti. Bu yenilgiler de son 5 sezonda yaşandı.





Ligde son 10 maç





Galatasaray ile Trabzonspor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:



Sezon Maç Sonuç

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2008-2009 Galatasaray-Trabzonspor 3-0

Trabzonspor-Galatasaray 2-2

2009-2010 Galatasaray-Trabzonspor 4-3

Trabzonspor-Galatasaray 1-0

2010-2011 Trabzonspor-Galatasaray 2-0

Galatasaray-Trabzonspor 0-1

2011-2012 Trabzonspor-Galatasaray 0-3 (Lig Grubu)

Galatasaray-Trabzonspor 1-1 (Lig Grubu)

Trabzonspor-Galatasaray 2-4 (Süper Final)

Galatasaray-Trabzonspor 0-0 (Süper Final)