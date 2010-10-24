-DERBİDE İLK YARIDA GOL YOK İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan derbinin ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. Kendi sahasında stadı dolduran seyircisinin desteğiyle maça başlayan Fenerbahçe, ilk dakikalarda rakip sahada pres yapmasına karşın gol pozisyonu üretemedi. Maçın henüz 4. dakikasında kalesinde büyük bir gol tehlikesi yaşayan sarı-lacivertliler, 15. dakikadan sonra daha etkili oynamasına karşın, Galatasaray savunmasını aşamadı. Hafta içinde yaşadığı teknik direktör değişikliğinin ardından derbi maça Gheorghe Hagi yönetiminde çıkan Galatasaray, ilk yarıda rakibine önemli gol pozisyonu vermezken, 4. dakikada Pino ile gole çok yaklaşmasına karşın, Gökhan Gönül'ün topu çizgiden çıkarmasıyla öne geçmeyi başaramadı. İleride Pino'nun etkili oyunuyla Fenerbahçe kalesinde pozisyonlar bulan sarı-kırmızılılar, bulduğu gol pozisyonlarında kaleci Volkan'ı geçemedi ve deplasmanda ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladı. 1. dakikada Alex'in soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Mehmet Topuz'un kafa vuruşunda, kaleci Aykut yavaş gelen topu kontrol etti. 4. dakikada Elano'nun uzun pasıyla sağdan ceza alanına giren Pino, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ileri çıkan kaleci Volkan'ı da geçerek, dar açıdan topu kaleye gönderdi. Gökhan Gönül kale çizgisi üzerinden topu çıkararak, mutlak bir golü önledi. 9. dakikada Elano'nun ceza alanı dışından kaleye uzak mesafeden şutunda, kaleci Volkan üzerine gelen meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti. 12. dakikada Misimovic'in pasıyla ceza alanı dışında sol çaprazda topla buluşan Pino'nun vuruşunda, kaleci Volkan uzanarak topu kornere çeldi. 23. dakikada Misimovic'in soldan ortasında topu ceza alanı içinde Lugano kafayla uzaklaştırdı. Neill'in ceza yayı üzerinde buluştuğu ve gelişine sert vurduğu topu, kaleci Volkan kornere tokatladı. 29. dakikada ceza alanı dışından Pino'nun sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 44. dakikada Elano'nun pasıyla sağdan ceza alanına giren Pino'nun sert şutunda, kaleci Volkan üzerine gelen topu kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Muhittin Gürses Fenerbahçe: Volkan, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Caner, Dia, Emre, Mehmet Topuz, Stoch, Alex, Niang Galatasaray: Aykut, Sabri, Servet, Neill, Hakan, Elano, Ayhan, Mustafa, Cana, Misimovic, Pino Sarı Kartlar: Dk. 24 Neill, Dk. 42 Ayhan (Galatasaray), Dk. 35 Emre (Fenerbahçe)