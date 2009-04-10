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Spor

Derbide ilk raund Fenerbahçe'nin

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi Play-Off maçında Fenerbahçe Acıbadem, Galatasaray’ı 3-0 mağlup etti.

10 Nisan 2009 03:00


Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi Play-Off maçında Fenerbahçe Acıbadem, Galatasaray’ı 3-0 mağlup etti.

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Acıbadem, Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla, Fenerbahçe Acıbadem seride 1-0 öne geçerken, iki takım arasındaki ikinci karşılaşma 13 Nisan Pazartesi günü yapılacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.

FENERBAHÇE ACIBADEM: 3 - GALATASARAY: 0

Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Bayram Dikmentepe xxx, Ozan Sarıkaya xxx
Fenerbahçe Acıbadem: Eda xx, Nisa x, Marina xx, Çiğdem xxx, Seda xx, Anja xx (Valeriya xxx, Necla xxx, Merve xx, Oksana xxx)
Galatasaray: Seray x, Stacey xx, Krsmanovic x, Ceren xx, Ogonna xx, Melis x (Gizem xx, Tuba x, Emel x, Tuğçe xx)
Setler: 25-18, 25-23, 25-21
Süre: 74 dakika (24, 27, 23)

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