Derbide ilk raund Fenerbahçe'nin



Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi Play-Off maçında Fenerbahçe Acıbadem, Galatasaray’ı 3-0 mağlup etti.



Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Acıbadem, Galatasaray'ı 3-0 yendi.



Bu sonuçla, Fenerbahçe Acıbadem seride 1-0 öne geçerken, iki takım arasındaki ikinci karşılaşma 13 Nisan Pazartesi günü yapılacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.



FENERBAHÇE ACIBADEM: 3 - GALATASARAY: 0



Salon: TVF 50. Yıl

Hakemler: Bayram Dikmentepe xxx, Ozan Sarıkaya xxx

Fenerbahçe Acıbadem: Eda xx, Nisa x, Marina xx, Çiğdem xxx, Seda xx, Anja xx (Valeriya xxx, Necla xxx, Merve xx, Oksana xxx)

Galatasaray: Seray x, Stacey xx, Krsmanovic x, Ceren xx, Ogonna xx, Melis x (Gizem xx, Tuba x, Emel x, Tuğçe xx)

Setler: 25-18, 25-23, 25-21

Süre: 74 dakika (24, 27, 23)



