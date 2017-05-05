Derbide ilk golü atan kazanıyor

Rekabette 20'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 23 randevuda öne geçen takım, sahadan 2 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda skorda öne geçen taraf 16 kez kazandı, 4 kez berabere kaldı. Bu süre içinde sadece 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe 15, Beşiktaş 7 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 23 karşılaşmada Fenerbahçe 15, Beşiktaş 7 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.

Sarı-lacivertliler öne geçtikleri maçların 12'sini kazandı, birinde yenildi, 2'sinde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar ise ilk golü buldukları derbilerin 4'ünü kazandı, 2 kez eşitliği bozamadı, bir kez de sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı.

Beşiktaş 21 maçın 19'unu kazandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği 21 maçın 19'undan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe 16 maçta 14 galibiyet elde etti

Fenerbahçe de bu sezon Süper Lig'de ilk golü kaydettiği 16 müsabakada 14 kez kazandı.