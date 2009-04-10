Derbide ilk gol altın değerinde



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda ligde yapılan derbilerde ilk golü atan taraf maçı çok zor kaybediyor.





Ezeli rakiplerin 15 yılı kapsayan son 29 lig maçında ilk golü atan taraf, karşılaşmadan en kötü olasılıkla beraberlikle ayrılırken, sadece 1 kez, o da bu sezon Kadıköy'deki son randevuda yenilgi yüzü gördü.



İki takım arasında ligde ilk golü atan taraf bu sezon öncesinde en son, 12 Mart 1994 tarihinde Mecidiyeköy'deki maçta sahadan boynu bükük ayrıldı. 29. dakikada Kemalettin Şentürk'ün attığı golle öne geçen Fenerbahçe, 38. dakikada Tugay Kerimoğlu ve 87. dakikada Hakan Şükür'ün gollerine engel olamadı ve maçı 2-1 yitirdi.



Bu karşılaşmadan sonra ezeli rakipler arasında ligde yapılan 28 maçta da ilk golü atan taraf, en kötü olasılıkla müsabakadan beraberlikle ayrılırken, bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan 29. maçta bu istatistik bozuldu ve 2. dakikada Lincoln ile öne geçen Galatasaray, maçtan 4-1 mağlup ayrıldı.



FENERBAHÇE İLK ÇEYREKTE ATIYOR



Turkcell Süper Lig'de 12 Nisan Pazar günü derbi maçta Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin attığı ve yediği gollerde ilginç bir istatistiği göze çarpıyor.



Fenerbahçe, ligin geride kalan 26 haftasında rakip filelere en çok golü ilk 15 dakikalarda atarken, kalesinde en çok golü son 15 dakika ve uzatma bölümlerinde gördü. Maçların ilk 15 dakikalarında 11 kez golle buluşan sarı-lacivertliler, son çeyrekte toplam 12 gol yedi.



Genel olarak bakıldığında toplam 49 golünün 26'sını ilk yarılarda bulan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarılarda 23 gole imza attı. ''Sarı Kanaryalar'' yediği toplam 28 golün 12'sini ilk yarılarda, 16'sını da ikinci yarılarda kalesinde gördü.