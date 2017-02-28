Derbide gülen taraf Beşiktaş

Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a kendi evinde 1-0 yenildi.

Beşiktaş'a üç puanı getiren golü Andreas Talisca 47. dakikada serbest vuruştan attı.

Hakem Bülent Yıldırım'ın yönettiği maçın 13. dakikasında Yasin Öztekin'in düşürüldüğü pozisyonda penaltı itirazı geldi, ancak Yıldırım oyunu devam ettirdi.

İlk kaleyi bulan şutu 32. dakikada Galatasaraylı Podolski'nin yaptığı maçta, 47. dakikadaki serbest vuruş golü, Hakan Balta'nın Talisca'ya yaptığı faulün ardından geldi.

Barajdaki Bruma'ya çarpan top, Galatasaray kalecisi Muslera'yı yanılttı ve ağları buldu.

geri kalan kısmında, Galatasaraylı futbolcuların beraberlik ve olası galibiyet golünü bulma çabaları sonuçsuz kaldı.

Bu sonucun ardından, lider Beşiktaş lig ikincisi Başakşehir ile arasındaki dört puanlık farkı korumayı başardı.

Siyah-beyazlı ekibin, Galatasaray ile puan farkı 10'a, Fenerbahçe ile puan farkıysa 12'ye yükseldi.