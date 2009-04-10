Derbide gözler kalecilerde



Turkcell Süper Lig'de 12 Nisan Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, kaleci Volkan Demirel'in derbi maçlarda ortaya koyduğu performans, takımına güven veriyor. Galatasaray’ın file bekçisi De Sanctis ise, iki derbi maçta 6 gol yedi.





Milli file bekçisi, Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2002-2003 sezonundan bu yana ligde forma giydiği 12 derbi maçta kalesinde sadece 9 gol gördü.



Fenerbahçe, Volkan'ın kaleyi koruduğu derbi mücadelelerinde rakipleri karşısında 10 kez kazanırken, 1'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı.



Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolcular, Volkan'ın koruduğu Fenerbahçe kalesine gol attıkları maçlarda 1'in üzerine çıkamadı.



DE SANCTIS İKİ DERBİDE 6 GOL YEDİ



Galatasaray'ın bu sezon lig ve Avrupa kupalarında olmak üzere toplam 35 kez kalesini koruyan İtalyan file bekçisi Morgan De Sanctis, toplam 43 gol yedi.



Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da zaman zaman iyi performans gösteren, zaman zaman da eleştirilere uğrayan De Sanctis, Turkcell Süper Lig'de 26 maçın 25'inde sahaya çıktı ve kalesinde 31 gol (Ortalama 1,24) gördü.



Avrupa kupalarında kalesini 10 kez koruyan İtalyan file bekçisi, kalesinde 12 gole engel olamadı.



8 MAÇI GOL YEMEDEN TAMAMLADI



Morgan De Sanctis, Turkcell Süper Lig'de sahaya çıktığı 25 maçın 8'ini gol yemeden tamamladı.



Fenerbahçe ile hafta sonunda oynanacak derbi maç öncesinde, İtalyan kalecinin, derbi performansı ise düşündürücü. Sezonun ilk yarısında yapılan maçta Fenerbahçe'den 4 gol yiyen De Sanctis, Beşiktaş ile oynanan maçın kazanılmasına rağmen 2 gole engel olamamıştı.



Galatasaray'da diğer kaleci Aykut ise ligde sadece 1 maçta oynayıp, 1 gol yedi.



