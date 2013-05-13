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Spor

Derbide Galatasaraylı oyunculara torpil atıldı

Stat hoparlörlerinden anons yapılarak, taraftarlardan sahaya patlayıcı ve yanıcı madde atmamaları istendi

13 Mayıs 2013 01:59

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki sezonun son derbisi, sarı lacivertli takımın 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Galatasaray takımına, tribünden patlayıcı maddeler atıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin ısınmak için sahaya gelmesiyle birlikte tribünlerde tepkiler başlarken, "torpil" olarak adlandırılan maddelerden biri, Burak Yılmaz'ın hemen yakınında patladı. Ayrıca, kalecilerin ısındığı bölüme de yine patlayıcı maddeler geldi.

Stat hoparlörlerinden anons yapılarak, taraftarlardan sahaya patlayıcı ve yanıcı madde atmamaları istendi.

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