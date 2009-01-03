Derbide Galatasaray 'farkı'



Beko Basketbol Ligi'nin 13. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray Cafe Crown, ezeli rakibi Fenerbahçe Ülker'i 78-62 yendi. Sarı-kırmızılı takımda Hüseyin Beşok 23 sayı – 11 ribauntla galibiyette büyük pay sahibi oldu.



Ezeli rakipler Galatasaray Cafe Crown ile Fenerbahçe Ülker, Beko Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk çeyreğini 23-14, devreyi 35-30, üçüncü çeyreği de 51-47 önde geçti. Son periyotta da oyundaki hakimiyetini sürdüren ve farkı giderek açan Galatasaray, sahadan 78-62 galip ayrılmayı bildi.



Sarı-kırmızılı takımda Hüseyin Beşok 23 sayı – 11 ribaunt – 4 asistle galibiyetin mimarı olurken, Antonio Graves de 15 sayıyla çift hanelere ulaşan bir diğer isim oldu. Galatasaray'da ayrıca Cüneyt Erden ile Rashid Atkins 9'ar, Andrija Zizic de 8 sayıyla oynadı.



Konuk Fenerbahçe'de ise Emir Preldzic 25 sayı – 5 ribaunt – 3 asistle takımını ayakta tutmaya çalışırken, Devin Smith 8, Ömer Onan 7, Marques Green ile Ömer Onan da 6'şar sayı kaydettiler.

