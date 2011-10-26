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Spor

Derbide Fenerbahçe taraftarı yok

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak derbiye sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.

26 Ekim 2011 03:00

T24 - Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak derbiye sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.


Sezonun ilk derbisinde rakip takım taraftarı olmayacak.


Fiyapı İnönü Stadı'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak derbiye sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak. Beşiktaş taraftarları da Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki maça gidemeyecek.


Karar iki kulup yöneticilerinin de yer aldığı İl Güvenlik Kurulu toplantısında alındı. Bu sezon dört büyüklerin kendi aralarındaki maçlarda rakip taraftarı yer almayacak.

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