Derbide F.Bahçe farka gitti



Beko Basketbol Ligi'nde oynanan derbi maçta Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 89-62 mağlup etti.



Beko Basketbol Ligi'nin 28. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Galatasaray Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe, mücadeleden 27 sayı farkla 89-62 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla olası bir play-off eşleşmesinde seriye eşitlik getirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 78-62 kazanmıştı.



Fenerbahçe'de Oğuz Savaş 16 sayıyla en skorer isim olurken, Emir preldzic 15 sayı, Ömer Onan 12 sayı, Willie Solomon 10 sayı, Damir Mrsic 9 sayı, Devin Smith de 7 sayı – 7 ribauntla oynadı.





Konuk ekip Galatasaray'da ise Quinton Hosley 12 sayı, Antonio Graves 11 sayı, Dejan Milojevic 10 sayı – 5 ribaunt, rashid Atkins 9 sayı, Hüseyin Beşok da 7 sayıyla maçı tamamladı.



