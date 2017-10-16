Derbide favori Çakır, plase Aydınus

Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem şimdiden merak konusu olmaya başladı

İstanbul DHA

Bu hafta sonu Süper Lig\'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Bu dev derbiyi yönetecek hakemin kim olacağı ise kulislerde konuşulmaya başlandı.

Dev derbiyi yönetmesi için favori gösterilen hakem Cüneyt Çakır. Hem Avrupa\'da hem de Türkiye\'de önemli maçlarda düdük çalan Cüneyt Çakır\'ın, Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanacak karşılaşmayı da yönetmesi bekleniyor.

PLASE FIRAT AYDINUS, SÜRPRİZ İSE METE KALKAVAN!

Cüneyt Çakır\'a görev verilmemesi halinde ilk sırada Fırat Aydınus geliyor. Ligin en tecrübeli hakemlerinden olan Aydınus, geçen sezon birçok derbide görev yaptı. Derbi için düşünülen üçüncü isim ise düşük bir ihtimal de olsa Mete Kalkavan.

CÜNEYT ÇAKIR\'IN DERBİ KARNESİ

Daha önce 22 kez derbi yöneten Cüneyt Çakır, 10 kez de Galatasaray-Fenerbahçe maçı yönetti. Çakır, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe\'nin Kadıköy\'de Galatasaray\'ı 2-0 yendiği maçta düdük çaldı.

FIRAT AYDINUS\'UN DERBİ KARNESİ

Daha önce 26 kez Süper Lig\'de 25 kez derbi mücadelelerinde düdük çalan Fırat Aydınus, 9 kez de Galatasaray-Fenerbahçe maçı yönetti. Başarılı hakemin son yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması, Türk Telekom Stadyumu\'nda 1-0\'lık Sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

METE KALKAVAN\'IN DERBİ KARNESİ

Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus\'a göre derbi tecrübesi az olan Mete Kalkavan, daha önce beş kez derbilerde düdük çaldı. Kalkavan\'ın son yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması golsüz sona erdi.

