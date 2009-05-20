Derbide en ucuz bilet 90 TL

Ligin kader maçlarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları dikkat çekiyor
Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 24 Mayıs Pazar günü yapılacak derbi maçın bilet fiyatları açıklandı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, derbi maçın biletleri Biletix gişelerinden yarın saat 10.00'dan itibaren satışa sunulacak.
BJK İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak dev maçın bilet fiyatları 90 ile 750 TL arasında değişiyor.
Derbinin bilet fiyatları şöyle:
VIP Üst B-E: 750 TL
VIP Üst A-F: 500 TL
VIP Alt A-F: 425 TL
VIP Alt B-E: 450 TL
VIP Alt C-D: 500 TL
Numaralı Orta: 425 TL
Numaralı Kenar: 375 TL
Kapalı Üst: 300 TL
Kapalı Alt: 250 TL
Yeni Açık: 90 TL
Eski Açık: 90 TL
Rakip takım: (Eski Açık) 90 TL