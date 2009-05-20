Derbide en ucuz bilet 90 TL

Ligin kader maçlarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları dikkat çekiyor





Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 24 Mayıs Pazar günü yapılacak derbi maçın bilet fiyatları açıklandı.



Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, derbi maçın biletleri Biletix gişelerinden yarın saat 10.00'dan itibaren satışa sunulacak.



BJK İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak dev maçın bilet fiyatları 90 ile 750 TL arasında değişiyor.



Derbinin bilet fiyatları şöyle:

VIP Üst B-E: 750 TL



VIP Üst A-F: 500 TL



VIP Alt A-F: 425 TL



VIP Alt B-E: 450 TL



VIP Alt C-D: 500 TL



Numaralı Orta: 425 TL



Numaralı Kenar: 375 TL



Kapalı Üst: 300 TL



Kapalı Alt: 250 TL



Yeni Açık: 90 TL



Eski Açık: 90 TL



Rakip takım: (Eski Açık) 90 TL



