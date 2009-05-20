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Spor

Derbide en ucuz bilet 90 TL

Ligin kader maçlarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları dikkat çekiyor

20 Mayıs 2009 03:00

Ligin kader maçlarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları dikkat çekiyor


Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 24 Mayıs Pazar günü yapılacak derbi maçın bilet fiyatları açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, derbi maçın biletleri Biletix gişelerinden yarın saat 10.00'dan itibaren satışa sunulacak.

BJK İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak dev maçın bilet fiyatları 90 ile 750 TL arasında değişiyor.

Derbinin bilet fiyatları şöyle:
VIP Üst B-E: 750 TL

VIP Üst A-F: 500 TL

VIP Alt A-F: 425 TL

VIP Alt B-E: 450 TL

VIP Alt C-D: 500 TL

Numaralı Orta: 425 TL

Numaralı Kenar: 375 TL

Kapalı Üst: 300 TL

Kapalı Alt: 250 TL

Yeni Açık: 90 TL

Eski Açık: 90 TL

Rakip takım: (Eski Açık) 90 TL

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