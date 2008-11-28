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Spor

Derbide 7 futbolcu sınırda

28 Kasım 2008 02:00


Geride kalan maçlarda çıkan kartların çokluğuyla dikkat çeken Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde, yarınki randevuda Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'ta 3 oyuncu ceza sınırında bulunuyor.


Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak derbi maç öncesi, iki takımda da sarı kart cezası sınırında oyuncular bulunuyor.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki derbi öncesinde Fenerbahçe'de 4, Beşiktaş'ta ise 3 futbolcu sarı kart cezası tehlikesiyle karşı karşıya.

Sarı-lacivertlilerde savunmanın önemli isimleri Roberto Carlos, Lugano ve Edu'nun yanı sıra Ali Bilgin, sezon başından bu yana 3'er sarı kart gördü. Bu futbolcular, derbi maçta da sarı kart görmeleri halinde gelecek haftaki Denizlispor maçında cezalı duruma düşecek.

Siyah-beyazlılarda ise 3'er sarı kartları bulunan Nobre, Serdar Özkan ve Cisse, derbide sarı kart görmeleri halinde gelecek haftaki Ankaraspor maçında cezalı olacak.

SON 18 MAÇTA 13 KIRMIZI, 107 SARI
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde, ezeli rakiplerin kendi aralarındaki son maçlarında görülen kartların çokluğu dikkat çekiyor.

Ezeli rakiplerin son 7 sezonda şimdiye dek yaptığı 14'ü Turkcell Süper Lig, 3'ü Fortis Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere 18 maçta hakemler toplam 13 kırmızı, 107 de sarı kart kullandı.

Ezeli rekabette son 7 sezonda yapılan derbi maçlarda hakemlerin kullandığı sarı ve kırmızı kartların dağılımı şöyle:


2001-2002 Sezonu
Fenerbahçe - Beşiktaş: 1 - 2 (Lig) (2 kırmızı, 4 sarı kart)

Beşiktaş - Fenerbahçe: 0 - 2 (Lig) (4 kırmızı, 3 sarı kart)

2002-2003 Sezonu
Fenerbahçe - Beşiktaş: 0 - 1 (Lig) (1 kırmızı, 8 sarı kart)
Beşiktaş - Fenerbahçe: 2 - 0 (Lig) (3 sarı kart)

2003-2004 Sezonu
Fenerbahçe - Beşiktaş: 2 - 2 (Lig) (9 sarı)
Beşiktaş - Fenerbahçe: 1 - 3 (Lig) (6 sarı)

2004-2005 Sezonu
Beşiktaş - Fenerbahçe: 2 - 1 (Lig) (1 kırmızı, 7 sarı)

Fenerbahçe - Beşiktaş: 3 - 4 (Lig) (1 kırmızı, 1 sarı)

2005-2006 Sezonu
Beşiktaş - Fenerbahçe: 1 - 2 (Lig) (5 sarı)

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2 - 2 (Lig) (4 sarı)

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2 - 3 (Türkiye Kupası) (1 kırmızı, 7 sarı)

2006-2007 Sezonu

Fenerbahçe - Beşiktaş: 0 - 0 (Lig) (6 sarı)

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1 - 0 (Türkiye Kupası) (5 sarı)

Fenerbahçe - Beşiktaş: 1 - 1 (Türkiye Kupası) (1 kırmızı, 7 sarı)

Beşiktaş - Fenerbahçe: 0 - 1 (Lig) (1 kırmızı, 9 sarı)

2007-2008 Sezonu

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2 - 1 (Süper Kupa) (1 kırmızı, 7 sarı)

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2 - 1 (Lig) (8 sarı)

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1 - 2 (Lig) (8 sarı)

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