Derbide 321. randevu

Tarih Organizasyon Stat (BJK-FB ) 26.04.2007 Türkiye Kupası FB Şükrü Saracoğlu 1 - 1 05.05.2007 Lig BJK İnönü 0 - 1 05.08.2007 TFF Süper Kupa Köln Rhein Energie 1 - 2 03.11.2007 Lig FB Şükrü Saracoğlu 1 - 2 29.03.2008 Lig BJK İnönü 1 - 2

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Turkcell Süper Lig maçında 321. kez karşı karşıya gelecek.İki ekip arasında 28 Kasım 1924 tarihinde, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 84 yıllık ezeli rekabette galibiyet sayısında eşitlik bulunuyor.Bugüne dek yapılan 320 maçta her iki takım da 118'er galibiyet alırken, 84 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.Ezeli rekabette Fenerbahçe'nin toplam 432 golüne, Beşiktaş 403 golle karşılık verdi.1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise taraflar bugüne dek 102 kez karşılaştı.Ligde geride kalan maçlarda, Fenerbahçe 35, Beşiktaş 34 galibiyet alırken, ezeli rakipler 33 maçta eşitliği bozamadı.Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 109 golüne, sarı-lacivertliler 101 golle karşılık verdi.Ezeli rakipler arasında yapılan son 4 maçı da Fenerbahçe kazandı.Beşiktaş, ezeli rakibi karşısında son galibiyetini, 11 Nisan 2007 tarihindeki Fortis Türkiye Kupası maçında 1-0'lık skorla alırken, daha sonraki 5 maçtan 4'ünü yitirdi, 1'inde berabere kaldı.Derbi maçın oynanacağı kasım ayındaki ezeli rekabette beraberliklerin çokluğu dikkat çekiyor.Ezeli rakipler bugünü dek kasım aylarında toplam 36 karşılaşmaya çıkarken, bunlardan 11'ini Beşiktaş, 10'unu Fenerbahçe kazandı, 15 maç da berabere sonuçlandı.Kasım ayında Beşiktaş'ın toplam 41 golüne, Fenerbahçe 39 golle yanıt verdi.İki takım kasım ayında en son, geçen sezon ligde yine Kadıköy'de karşılaştı ve 3 Kasım 2007 tarihindeki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.