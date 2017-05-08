T24 LogoT24 Logo
Spor

Derbide 28 taraftara ceza

Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalmıştı

08 Mayıs 2017 21:57

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan futbol maçında, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında 28 taraftara ceza işlemi uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 7 Mayıs'ta Vodafone Arena Stadyumu'nda Beşiktaş A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. futbol takımları arasında oynanan, Spor Toto Süper Lig müsabakası sırasında, öncesinde ve sonrasında 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, bazı taraftarlara ceza verildiği kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 kişiye "spor alanlarına yasak madde sokmak ve müsabaka düzenini bozmak", 2 kişiye "spor alanlarına sahte akreditasyon kartıyla girmek", 3 kişiye "küfürlü tezahürat", 3 kişiye "spor alanlarında taşkınlık yapmak", 2 kişiye "spor alanlarına biletsiz girmek", 1 kişiye "yasaklı alanlara girmek", 1 kişiye "spor alanlarına alkollü girmek ve kolluk kuvvetlerinin uyarılarına rağmen çıkmamak", 3 kişiye "spor alanlarına yasak madde sokmak ve müsabaka düzenini bozmak", 1 kişiye "spor alanlarına yasak madde sokmak, müsabaka düzenini bozmak ve sahaya su şişesi atmak", 10 kişiye "spor alanlarında taşkınlık yapmak ve mala zarar vermek" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

ETİKETLER

derbi28 taraftara cezaBeşiktaşFenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24