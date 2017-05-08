Derbide 28 taraftara ceza

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan futbol maçında, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında 28 taraftara ceza işlemi uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 7 Mayıs'ta Vodafone Arena Stadyumu'nda Beşiktaş A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. futbol takımları arasında oynanan, Spor Toto Süper Lig müsabakası sırasında, öncesinde ve sonrasında 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, bazı taraftarlara ceza verildiği kaydedildi.



Açıklamada, İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 kişiye "spor alanlarına yasak madde sokmak ve müsabaka düzenini bozmak", 2 kişiye "spor alanlarına sahte akreditasyon kartıyla girmek", 3 kişiye "küfürlü tezahürat", 3 kişiye "spor alanlarında taşkınlık yapmak", 2 kişiye "spor alanlarına biletsiz girmek", 1 kişiye "yasaklı alanlara girmek", 1 kişiye "spor alanlarına alkollü girmek ve kolluk kuvvetlerinin uyarılarına rağmen çıkmamak", 3 kişiye "spor alanlarına yasak madde sokmak ve müsabaka düzenini bozmak", 1 kişiye "spor alanlarına yasak madde sokmak, müsabaka düzenini bozmak ve sahaya su şişesi atmak", 10 kişiye "spor alanlarında taşkınlık yapmak ve mala zarar vermek" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.