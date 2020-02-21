Derbide 23'ün sırrı

Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev karşılaşma 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. 23 sayısı iki takım için de ilginç anlamlar içeriyor.