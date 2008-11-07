Derbide 2 gol garanti!



Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi her iki takımın kalecilerinin maç başına yediği gol ortalamaları dikkat çekiyor. Fenerbahçeli Volkan Demirel 7 maçta 13 gol yerken, Galatasaray'ın İtalyan kalecisi De Sanctis ise ligdeki 8 maçta kalesinde 10 gol gördü.





Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 9 Kasım Pazar günü yapılacak 2008-2009 sezonunun ilk derbi maçında gözler iki takımın kalecilerinde olacak.



Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel ile Galatasaray'ın İtalyan file bekçisi Morgan De Sanctis, derbinin sonucu üzerinde doğrudan etki edebilecek.



Sarı-lacivertli kulüpte 7. sezonunu geçiren 27 yaşında ve 1.91 metre boyundaki Volkan Demirel, bu sezon ligde geride kalan 9 haftanın 7'sinde Fenerbahçe'nin kalesini korudu.



Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana yediği 15 golden 13'ünde kalede olan milli kaleci, Hacettepe ile yapılan maçta uzatma bölümünde neden olduğu penaltının ardından hakeme itirazları sonucu kırmızı kart gördü.



Gençlerbirliği maçında cezası, Sivasspor maçında ise teknik direktör tercihiyle kalede yer alamayan Volkan Demirel, forma giydiği 7 maçın sadece birinde kalesini gole kapattı. Görev yaptığı son 5 lig maçında toplam 12 gol yiyen Volkan Demirel, hafta içinde Arsenal ile yapılan ve 0-0 sonuçlanan Avrupa Şampiyonlar Ligi grup maçındaki başarılı performansıyla derbi öncesi sarı-lacivertli camiaya umut verdi.



Fenerbahçe'de, Volkan Demirel'in oynamadığı 2 lig maçında kalede görev yapan genç Volkan Babacan ise 3-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinde kalesini gole kapatırken, 2-1'lik Sivasspor yenilgisinde ise gollere engel olamadı.



SANCTİS 8 MAÇTA GÖREV YAPTI

Derbide Galatasaray'ın kalesini koruyacak Morgan De Sanctis ise bu sezon sarı-kırmızılı takımın 9 lig maçından 8'inde görev yaptı.



Galatasaray'ın ligin ilk haftasında 4-1 kazandığı Denizlispor maçının ardından kaleyi Aykut Erçetin'den teslim alan 31 yaşında ve 1.90 metre boyundaki İtalyan kaleci, görev yaptığı 8 lig maçında toplam 10 gol yedi.



Ligdeki 8 maçından sadece 2'sini gol yemeden tamamlayan Sanctis, son 2 maçta ise kalesinde toplam 5 gol gördü.



Galatasaray'da ilk sezonunu geçiren İtalyan kaleci, UEFA Kupası'nda sarı-kırmızılı takımın deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'yı 2-0 yendiği maçta ise kalesini gole kapatırken, başarılı bir performans sergiledi.



İKİNCİ YARIYA DİKKAT

Öte yandan Pazar günü yapılacak sezonun ilk derbi maçı öncesi ezeli rakipler, bu sezonki lig maçlarının ikinci yarılarında gol yollarında daha etkili bir performans sergiledi.



Ev sahibi Fenerbahçe, geride kalan 9 haftada attığı toplam 18 golden 12'sini, deplasmana çıkacak Galatasaray ise toplam 22 golünden 13'ünü, karşılaşmaların ikinci yarılarında filelere gönderdi.



Fenerbahçe, maçların ilk yarılarında toplam 6 gol atıp, 6 gol yerken, ikinci yarılarda ise 12 kez rakip fileleri havalandırıp, 9 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.



Sarı-lacivertli ekibin gol yollarında en etkili zaman dilimi maçların 61 ile 75. dakikaları arası oldu. Fenerbahçe bu periyotta toplam 6 gol attı. Buna karşın maçların 76 ile 90. dakikaları arasındaki son 15 dakikalık bölümde ise 6 kezle, en çok golü kalesinde gördü.



Galatasaray ise ikinci yarıların ilk ve son 15 dakikalık bölümlerinde 6'şar kez rakip fileleri havalandırdı. ''Cim Bom'' en çok golü ise 4 kezle, ilk yarıların son 15 dakikalık bölümünde yedi.

