-Derbide 2 bin 735 güvenlik görevlisi görev yapacak İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 20 Kasım Pazar günü yapılacak derbi maçla ilgili İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirildi. İstanbul Vali Yardımcısı Celaleddin Yüksel başkanlığında İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Beşiktaş Kulübü adına yönetim kurulu üyesi Orhan Saka, Galatasaray Kulübü adına yönetim kurulu üyesi Sedat Doğan, Fenerbahçe Kulübü adına yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli ve diğer kurul üyeleri katıldı. Toplantıda derbi maçla ilgili alınacak önlemler görüşülürken, karşılaşma boyunca statta 300'ü polis, 600'ü özel güvenlik olmak üzere toplam 900 güvenlik görevlisinin görev yapacağı açıklandı. Stat dışında ise toplam 1835 polis görev yaparken, toplam güvenlik görevlisi sayısı 2 bin 735 olacak. Güvenlik tedbirlerinin saat 15.00'den itibaren alınacağı derbi maçta, Fiyapı İnönü Stadı'nın kapıları ise saat 16.00'da açılacak. Statta ayrıca gerekli polis kamerası ve 109 stat kamerası ile tespit çalışması da gerçekleştirilecek. -Misafir taraftarlar için özel önlem- Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta konuk taraftarların stat kapısını kırarak içeri girmeleri, İl Spor Güvenlik Kurulu'nu yeni tedbirler almasına neden oldu. Beşiktaş yöneticisi Orhan Saka, Fenerbahçe maçında yaşananlar nedeniyle misafir tribün kapısını sağlamlaştırdıklarını kaydederken, ''Ayrıca, bu kapıda yığılmalar önlenecek. Taraftarlar tek sıra haline turnikelere getirilecek. Taraftarlar uzun kuyruklar oluşturabilir ancak bu şekilde yığılma sıkıntısı olmayacak'' dedi. -5 kulüpten taraftar temsilcisi ismi bildirmesi istendi- İl Spor Güvenlik Kurulu, İstanbul'da bulunan 5 kulüpten, yasa gereği kendilerine bildirilmesi gereken taraftar temsilcisi ismini belirlemesini talip etti.