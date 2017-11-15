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Derbide 1 kişinin tribünde bıçaklandığı kavga kamerada

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) GALATASARAY  ile Fenerbahçe arasında 22 Ekim'de oynanan derbide Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçeli taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavga kameraya yansıdı

15 Kasım 2017 14:36

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) GALATASARAY  ile Fenerbahçe arasında 22 Ekim\'de oynanan derbide Türk Telekom Stadyumu\'nda Fenerbahçeli taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavga kameraya yansıdı.

V.Y adlı bir kişinin bıçaklandığı kavgayla ilgili operasyon yapan polis, V.Y.\'yi bıçaklayan R.M.B. ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 4 tabanca ile bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S.\'nin 9 Kasım 2016\'da Tokat Cezaevi\'nden firar ettiği ve başka suçlardan aranmasının olduğu, gözaltına alınanlar arasında yer alan B.G.\'nin ise yine başka suçtan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Şüphelileri kendi Passolig kartlarıyla stada soktuğu belirlenen 3 kişi de operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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