Derbi yönetiyorum, Suat'ı kaleci kurtardı

T24 - Meclis Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerini yöneten TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, yoğun tempoda yaşananları anlattı. Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Küçükşahin ile kuliste konuşan Şahin, "Ben en iyisini yapmaya çabalıyorum; ama dedim ya derbi maçı. Bir derbi maçta hakemden memnun olunur mu?" dedi.



Küçükşahin'in Hürriyet gazetesinde bugün (29 Nisan 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Anayasa paketi üzerinde yapılan görüşmelerin zaman zaman çok tatsız görüntülere, sert atışmalara neden olduğunu hep birlikte izliyoruz.



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in yönetimine muhalefetten eleştiriler yağıyor, oturumların tümünü yönetmesi yanlış görülüyor.



Örneğin CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:



“Meclis Başkanı’na yakışan birinci turu değil, ikinci turu yönetmekti. Çünkü birinci tur oylama sonucu değiştirmiyor. Ama ikinci tur oylama çok önemli, telafisi mümkün değil. Bunun yanında Şahin’in orada sürekli oturması dikkatinin kaçmasına, yorulmasına, sinirlenmesine, böylece içtüzüğü yanlış uygulamasına neden oluyor. Şık bir tutum olmadı.”





Derbi maçı yönetiyorum



Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerinden birkaç dakika sonra Şahin’le, kürsüye çıkmadan hemen önce kuliste yollarımız kesişti.



Aynen aktarayım; aramızda şu konuşma geçti:



- Sayın Başkan nasıl gidiyor, çok eleştiri alıyorsunuz?



Şükrü, bir derbi maçı yönetiyoruz.



- (Gülerek) Eee maç nasıl gidiyor, yönetim nasıl?



Hiç kolay değil; ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.



- Eleştiri çok ama?



Ben en iyisini yapmaya çabalıyorum; ama dedim ya derbi maçı. Bir derbi maçta hakemden memnun olunur mu? O maçta taraflar hakeme neler söyler; tribünler hakeme neler der, neler; bilmiyor muyuz...



- Sık sık düdük çalmak durumunda kalıyorsunuz.



İşte topu taca atan, ofsayta düşen oluyor; biz de yakalamaya çalışıyoruz.



- Verdiğiniz en ağır kararlar?



Penaltı da verdik. Sayın Kulkuloğlu’na.



(CHP Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu, kürsüden yaptığı dövizli gösteride Başbakan Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle, Şahin’in önerisi ve AKP oyları ile kınama cezasına çarptırıldı.)



- Tek taraflı diyen oldu?



Olur mu canım; Suat Kılıç’a (AKP Grup Başkanvekili) da aynı şeyi yaptım.



- Ona ceza verilmedi?



Ama, kaleci kurtarmışsa ben ne yapabilirim?





Heyecanlı dakikalar şimdi



CHP grup başkanvekilleri, Kulkuloğlu’na verilen kınama cezası üzerine, Kılıç’ın da aynı sözleri tekrarladığı gerekçesiyle Şahin’e itiraz etmişti.



Şahin, bu talebi haklı görerek, kınama cezasını oylatmış; ancak AKP çoğunluğu bu kez talebi reddetmişti.



Futbol terimleriyle yaptığı bu anlatıma biz gülmeye devam ederken Şahin, “Hadi, hakemliğe devam edeyim” diyerek hızla Genel Kurul salonuna girdi.



İçerdeki derbi maçta ise şimdi en heyecanlı dakikalara giriliyor.



Birinci tur oylamalar bu sabaha karşı bitti; iki gün sonra ikinci tur başlıyor.



Gözlenen, AKP ikinci turda işi, ilk turdan da daha disiplinli götürecek.



O nedenle yargıyla ilgili kritik maddeler dahil, ret anlamına gelecek rakam olan 330’un altına inilmesini beklememek gerek.



Aksi çok büyük bir sürpriz olur ve işte asıl o zaman, milletvekilinin özgür iradesi üzerinde bir kez daha düşünmeli ve konuyu uzun uzun tartışmalıyız.





