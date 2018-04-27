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Derbi soruşturması: 18 kişi mahkemeye sevkedildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin bugün adliyeye sevk edilen 22 kişiden 18'i adli kontrol şartı ile mahkemeye sevk edildi

27 Nisan 2018 15:24

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin bugün adliyeye sevk edilen 22 kişiden 18\'i adli kontrol şartı ile mahkemeye sevk edildi. 4 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Olaylı derbi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildiler. Zanlılar, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan tarafından sorgulandı. Savcı Aslan, 4 kişiyi serbest bıraktı. 18 zanlıdan 4\'ünü, \"Kasten yaralamaya teşebbüs\' suçundan, 14\'ünü de, \"Müsabaka alanında yasak madde kullanmak\' suçundan adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk etti.

DÜN 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında dün, Şenol Güneş\'i yaralayan S.D. ile birlikte 3 kişi tutuklanmış, 22 kişi ise serbest kalmıştı.

 

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