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Spor

Derbi sonrası Kadıköy'de olaylar

Taraftarlar meşalaler ve taşlarla polislere saldırırken, polis de panzer ve biber gazıyla müdahale etti

13 Mayıs 2012 00:48

Spor Toto Süper Final'in 6. haftasında bugün Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar olay çıkardı.

 

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki bazı taraftarlar, tribünlerdeki koltukları sökerek sahaya atarken, bazı taraftarlar da sahaya indi. Polis, taraftarlara müdahale etmekte zorlanırken, olaylar saha dışına da taşındı. Taraftarlar meşalaler ve taşlarla polislere saldırırken, polis de panzer ve biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda taraftar yaralandı.

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