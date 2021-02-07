Derbi sonrası Arda Turan ve Marcao'nun soyunma odasında küfürlü tezahürat yaptığı görüntüler ortaya çıktı

Derbide gülen taraf Galatasaray oldu. Maçın ardından Arda Turan ile Marcao'nun masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yaptığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Galatasaray'ın deplasmanda kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

Oyuna sonradan giren Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde kaptan Arda Turan ile Marcao'nun soyunması odasında yer alan masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması gözlerden kaçmadı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Fenerbahçe taraftarı tepki mesajları paylaştı.