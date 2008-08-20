Derbi şampiyonları

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun başlamasına kısa süre kala, derbi maçlar, özellikle son yıllarda şampiyonun belirlenmesinde adeta anahtar rolü üstlenmeye
başladı.
Ligin 50 yıllık tarihinde şampiyonluk yaşayan 4 takım olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un birbirleriyle oynadıkları maçlar baz alınarak yapılan değerlendirmede, son 9 sezonda derbilerde en çok puan toplayan takımlar, lig bitiminde 7 kez şampiyonluğa ulaştı.
1999-2000 sezonunda Galatasaray, 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda yine Galatasaray, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş, 2003-2004 ve 2006-2007 sezonun Fenerbahçe, derbilerden en fazla puanı çıkararak, sezon sonunda ipi en önde göğüslemeyi başarırken, geçen sezon da Galatasaray, Fenerbahçe ile derbilerde aynı puanı toplayarak, şampiyon oldu.
Geride kalan sezonlarda "Derbi Kralları" ile diğer takımlardan en çok puan toplayan ekipler birbirlerine yakın oranda şampiyonluk yaşadı. Ligin 26 sezonunda derbi maçlarda en çok puan toplayan takımlar, 24'ünde ise derbilerde başarılı olamayan, ancak diğer maçlarda daha çok puan toplayan ekipler mutlu sona ulaştı. Lig tarihindeki 50 sezonun 9'unda "Derbi Krallığı", birden fazla takım arasında paylaşılırken, 41 kez kürsüye takımlar tek başına çıktı.
17 şampiyonlukla, Galatasaray ile birlikte en çok mutlu sona ulaşan ekip unvanını paylaşan Fenerbahçe, aynı zamanda, 51. sezonuna girecek lig tarihinde en fazla "Derbi Kralı" unvanını alan takım oldu. Sarı-lacivertliler, 15 kez tek başlarına, 5 kez de ezeli rakipleriyle
ortaklaşa bu unvanı kazandı. Son şampiyon Galatasaray ise 17. kez mutlu sona ulaşırken, 50 sezonun 9'unda tek başına, 6'sında ise ortaklaşa "Derbi Kralı" oldu.
10 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş, 12 kez tek başına, 3 kez ortaklaşa, 6 kez şampiyon olan Trabzonspor ise 5 kez tek başına, 5 kez de ortaklaşa zirveye çıktı. Birinci Lig tarihinde sezon sonunda şampiyon olan ve derbi maçlarda en çok puanı toplayan takımlar şöyle:
Sezon Şampiyon "Derbi Kralı"
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1959 Fenerbahçe Fenerbahçe
1959-60 Beşiktaş Beşiktaş
1960-61 Fenerbahçe Galatasaray
1961-62 Galatasaray Beşiktaş
1962-63 Galatasaray Fenerbahçe
1963-64 Fenerbahçe Fenerbahçe
1964-65 Fenerbahçe Galatasaray
1965-66 Beşiktaş Galatasaray
1966-67 Beşiktaş Fenerbahçe
1967-68 Fenerbahçe Fenerbahçe
1968-69 Galatasaray FB-GS
1969-70 Fenerbahçe BJK-FB-GS
1970-71 Galatasaray Fenerbahçe
1971-72 Galatasaray Beşiktaş
1972-73 Galatasaray Galatasaray
1973-74 Fenerbahçe Beşiktaş
1974-75 Fenerbahçe Fenerbahçe
1975-76 Trabzonspor Trabzonspor
1976-77 Trabzonspor Trabzonspor
1977-78 Fenerbahçe FB-TS
1978-79 Trabzonspor Galatasaray
1979-80 Trabzonspor Beşiktaş
1980-81 Trabzonspor GS-TS
1981-82 Beşiktaş TS-BJK
1982-83 Fenerbahçe Fenerbahçe
1983-84 Trabzonspor Trabzonspor
1984-85 Fenerbahçe TS-GS
1985-86 Beşiktaş Beşiktaş
1986-87 Galatasaray Beşiktaş
1987-88 Galatasaray Beşiktaş
1988-89 Fenerbahçe Fenerbahçe
1989-90 Beşiktaş Trabzonspor
1990-91 Beşiktaş Galatasaray
1991-92 Beşiktaş Beşiktaş
1992-93 Galatasaray Trabzonspor
1993-94 Galatasaray Fenerbahçe
1994-95 Beşiktaş Galatasaray
1995-96 Fenerbahçe Fenerbahçe
1996-97 Galatasaray Beşiktaş
1997-98 Galatasaray FB-TS
1998-99 Galatasaray Beşiktaş
1999-00 Galatasaray Galatasaray
2000-01 Fenerbahçe Fenerbahçe
2001-02 Galatasaray Galatasaray
2002-03 Beşiktaş Beşiktaş
2003-04 Fenerbahçe Fenerbahçe
2004-05 Fenerbahçe BJK-GS
2005-06 Galatasaray Fenerbahçe
2006-07 Fenerbahçe Fenerbahçe
2007-08 Galatasaray GS-FB
Not: Haberde Trabzonspor, ligde şampiyonluklar elde ettiği için
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı maçlar derbi statüsünde
değerlendirilmiştir.
Ayrıca, bir sezonda takımların kendi aralarında yaptıkları maçlarda eşit
sayıda puan toplaması durumda, "derbi kralı" unvanı bu ekipler
arasında paylaştırılmıştır.