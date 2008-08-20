Derbi şampiyonları

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun başlamasına kısa süre kala, derbi maçlar, özellikle son yıllarda şampiyonun belirlenmesinde adeta anahtar rolü üstlenmeye

başladı.



Ligin 50 yıllık tarihinde şampiyonluk yaşayan 4 takım olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un birbirleriyle oynadıkları maçlar baz alınarak yapılan değerlendirmede, son 9 sezonda derbilerde en çok puan toplayan takımlar, lig bitiminde 7 kez şampiyonluğa ulaştı.



1999-2000 sezonunda Galatasaray, 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda yine Galatasaray, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş, 2003-2004 ve 2006-2007 sezonun Fenerbahçe, derbilerden en fazla puanı çıkararak, sezon sonunda ipi en önde göğüslemeyi başarırken, geçen sezon da Galatasaray, Fenerbahçe ile derbilerde aynı puanı toplayarak, şampiyon oldu.



Geride kalan sezonlarda "Derbi Kralları" ile diğer takımlardan en çok puan toplayan ekipler birbirlerine yakın oranda şampiyonluk yaşadı. Ligin 26 sezonunda derbi maçlarda en çok puan toplayan takımlar, 24'ünde ise derbilerde başarılı olamayan, ancak diğer maçlarda daha çok puan toplayan ekipler mutlu sona ulaştı. Lig tarihindeki 50 sezonun 9'unda "Derbi Krallığı", birden fazla takım arasında paylaşılırken, 41 kez kürsüye takımlar tek başına çıktı.



17 şampiyonlukla, Galatasaray ile birlikte en çok mutlu sona ulaşan ekip unvanını paylaşan Fenerbahçe, aynı zamanda, 51. sezonuna girecek lig tarihinde en fazla "Derbi Kralı" unvanını alan takım oldu. Sarı-lacivertliler, 15 kez tek başlarına, 5 kez de ezeli rakipleriyle

ortaklaşa bu unvanı kazandı. Son şampiyon Galatasaray ise 17. kez mutlu sona ulaşırken, 50 sezonun 9'unda tek başına, 6'sında ise ortaklaşa "Derbi Kralı" oldu.



10 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş, 12 kez tek başına, 3 kez ortaklaşa, 6 kez şampiyon olan Trabzonspor ise 5 kez tek başına, 5 kez de ortaklaşa zirveye çıktı. Birinci Lig tarihinde sezon sonunda şampiyon olan ve derbi maçlarda en çok puanı toplayan takımlar şöyle:



Sezon Şampiyon "Derbi Kralı"

-------- -------- ---------------

1959 Fenerbahçe Fenerbahçe

1959-60 Beşiktaş Beşiktaş

1960-61 Fenerbahçe Galatasaray

1961-62 Galatasaray Beşiktaş

1962-63 Galatasaray Fenerbahçe

1963-64 Fenerbahçe Fenerbahçe

1964-65 Fenerbahçe Galatasaray

1965-66 Beşiktaş Galatasaray

1966-67 Beşiktaş Fenerbahçe

1967-68 Fenerbahçe Fenerbahçe

1968-69 Galatasaray FB-GS

1969-70 Fenerbahçe BJK-FB-GS

1970-71 Galatasaray Fenerbahçe

1971-72 Galatasaray Beşiktaş

1972-73 Galatasaray Galatasaray

1973-74 Fenerbahçe Beşiktaş

1974-75 Fenerbahçe Fenerbahçe

1975-76 Trabzonspor Trabzonspor

1976-77 Trabzonspor Trabzonspor

1977-78 Fenerbahçe FB-TS

1978-79 Trabzonspor Galatasaray

1979-80 Trabzonspor Beşiktaş

1980-81 Trabzonspor GS-TS

1981-82 Beşiktaş TS-BJK

1982-83 Fenerbahçe Fenerbahçe

1983-84 Trabzonspor Trabzonspor

1984-85 Fenerbahçe TS-GS

1985-86 Beşiktaş Beşiktaş

1986-87 Galatasaray Beşiktaş

1987-88 Galatasaray Beşiktaş

1988-89 Fenerbahçe Fenerbahçe

1989-90 Beşiktaş Trabzonspor

1990-91 Beşiktaş Galatasaray

1991-92 Beşiktaş Beşiktaş

1992-93 Galatasaray Trabzonspor

1993-94 Galatasaray Fenerbahçe

1994-95 Beşiktaş Galatasaray

1995-96 Fenerbahçe Fenerbahçe

1996-97 Galatasaray Beşiktaş

1997-98 Galatasaray FB-TS

1998-99 Galatasaray Beşiktaş

1999-00 Galatasaray Galatasaray

2000-01 Fenerbahçe Fenerbahçe

2001-02 Galatasaray Galatasaray

2002-03 Beşiktaş Beşiktaş

2003-04 Fenerbahçe Fenerbahçe

2004-05 Fenerbahçe BJK-GS

2005-06 Galatasaray Fenerbahçe

2006-07 Fenerbahçe Fenerbahçe

2007-08 Galatasaray GS-FB



Not: Haberde Trabzonspor, ligde şampiyonluklar elde ettiği için

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı maçlar derbi statüsünde

değerlendirilmiştir.

Ayrıca, bir sezonda takımların kendi aralarında yaptıkları maçlarda eşit

sayıda puan toplaması durumda, "derbi kralı" unvanı bu ekipler

arasında paylaştırılmıştır.