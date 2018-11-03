Derbi öncesi yaşamını yitiren Fenerbahçeli Koray'ın yürek burkan paylaşımı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- İSTANBUL\'da dün akşam, gönül verdiği Fenerbahçe\'nin Galatasaray ile oynayacağı derbiyi izlemek için gittiği stadyumda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Koray Şener\'in (22), sosyal medya hesabından yaptığı, \"Kalpten gidicem, ondan eminim, bu takıma kalp dayanmaz\" paylaşımı yürek burktu.

Galatasaray ile Fenerbahçe\'nin Türk Telekom Stadı\'nda dün akşam 2-2 berabere kaldığı maçın öncesinde tribünde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Koray Şener\'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Sarı lacivert renklere gönül veren Şener\'in 2014 yılında yaptığı paylaşımda \"Kalpten gidicem, ondan eminim, bu takıma kalp dayanmaz\" yazdığı görüldü.

AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU

Rıfat-Gülümser Şener çiftinin tek çocuğu olduğu öğrenilen Koray Şener\'in ölümü Körfez ilçesinde büyük üzüntüyle karşılandı. Koray Şener\'in Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde oturduğu ve Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Şener\'in cenazesinin yapılan otopsi sonrasında İstanbul\'dan Körfez\'e getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.



FOTOĞRAFLI