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Spor

Derbi öncesi U21'de Fenerbahçe, Galatasaray'ı 5-0 yendi!

U21 Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti

20 Kasım 2016 18:23

U21 Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı sarı-lacivertliler 5-0 kazanarak, liderliğe yükseldi.

U21 Ligi'nde Beşiktaş'ın en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 19. dakikada atılan golle 1-0 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarının başında skoru 2-0'a taşıdı.

Samet Karakoç'un iki golüyle 4-0'lık üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe, 90. dakikada penaltıdan kaydettiği golle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Galatasaray  bu sonuçla, 17 puanla lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisine düştü.

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