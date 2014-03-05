Derbi öncesi Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye barış daveti

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında haftasonu oynanacak derbi öncesi Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe kafilesini Trabzon’a davet etti, “Rize’de kalmalarına gerek yok. Trabzon korkulacak bir yer değil” mesajını gönderdi.

İki rakibin daha önceki randevuları da elektrikli geçiyordu ama 2010-2011 sürecinden sonra gerilimin daha da arttığını söylemek yanlış olmaz. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bazı Fenerbahçe taraftarları ve emniyet mensupları arasında yaşananlar da uzun süre gündemde kalmıştı. Tüm bu sebeplerden ötürü tüm dikkatler 24. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçına çevrildi. İl güvenlik kurulunun kentte ekstra güvenlik tedbirleri alacağı, ilk kez olmasa da Fenerbahçe’nin karşılaşma için Rize’de kalacağı haberleri ve müsabakanın hakeminin işinin çok zor olacağı öngörüleri de spor medyasında gündem oluşturdu.

‘Korkulacak yer değil’

Tam da bu dönemde Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan sürpriz bir çıkış geldi. Bordo-Mavililer’in patronu, Fenerbahçe kafilesini Trabzon’a davet etti, “Rize’de kalmalarına gerek yok. Trabzon korkulacak bir yer değil” mesajını gönderdi. ‘En iyisini yaparız’ İki camianın temelde asla birbiriyle düşman olmayacağını belirten Hacıosmanoğlu, “Birileri bu tip husumetlerden beslenebilir. Ancak hep söylediğim gibi bizlerin ailesinde, çevresinde Fenerbahçeliler, onların etrafında da bir çok Trabzonlu ve Trabzonsporlu dostu vardır. İki camia malum şike sürecinde işin tarafı oldu. Ardından da biz bu davayı namus davası kabul ettik. O tarafın takipçisiyiz. Ancak bu işle oynanan futbolu, işin eğlence, spor ve dostluk tarafını bir tutacak, husumet güdecek değiliz. Bizim insanımız da böyle. Kimsenin Trabzonspor stadına gelmekten, şehrinde kalmaktan bir endişesi olmasın. Bunu kendi halkını tanıyan birisi olarak söylüyorum. Buyursunlar gelsinler ve biz de ağırlayalım. Elimizden gelen en iyi misafirperverliği gösteririz” ifadelerini kullandı.