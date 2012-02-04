-Derbi öncesi taraftarların dostluk buluşması İSTANBUL (A.A) - 04.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maç öncesi iki takımın taraftarı dostluk yemeğinde bir araya geldi. Grand Cevahir Otel'de, Beşiktaşlı İsmail Cevahir'in davetiyle gerçekleşen organizasyona Beşiktaş cephesinden Çarşı Grubu, Fenerbahçe cephesinden de Genç Fenerbahçeliler katıldı. Taraftarlar, dostluk yemeği öncesi verdikleri mesajlarda, ''Kaos oluşsun biz de bundan nemalanalım'' mantığına karşı olduklarını, tribünlerde ezeli rekabeti belli sınırları aşmadan sürdürmek istediklerini vurguladı. Çarşı Grubu'nun liderlerinden Alen Markaryan, kendilerini bu yemekte misafir eden İsmail Cevahir'e teşekkür ederken, Fenerbahçeli taraftarların da katılımıyla futbol kamuoyuna, tribünler arasında bir kavga ortamının olmadığını gösterdiklerini belirtti. Genç Fenerbahçeliler Grubu'nun lideri Sefa Kalya ise Beşiktaş cephesinin sezonun ilk yarısında oynanan maçta kendilerinin, Fiyapı İnönü Stadı'na gidebilmesi için uğraş verdiğini hatırlatarak, evsahibi olarak Beşiktaş taraftarlarını en iyi şekilde ağırlayacakları kaydetti. Kalya, ''Biz de geçen hafta pankart açtık. İnşallah bu yemekle kalmaz. Olaysız bir şekilde bitecek. Ama tatlı rekabet tabi ki olacak. Birbirimizi kızdıracağız. Sonuçta maç sonu bir taraf gülecek ama güzel bir anı kalacak. Devamı da olacak inşallah. Olay çıkmasın diye elimizden geleni yapacağız. Ev sahibi olarak en iyi şekilde karşılayacağız kendilerini'' diye konuştu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasında deplasman taraftarına yasak getiren uygulamanın kaldırılması için bunun bir başlangıç olup olmayacağı sorusuna Kalya, ''İnşallah. Bu bir başlangıç oldu, arkası gelecek. İnşallah Galatasaraylıları davet edeceğiz. Bu işle en çok biz ve Beşiktaş taraftarı uğraştık gibi geliyor. Deplasmansız tribünün bir tadı yok, haz alamıyoruz. 25 hafta oldu nasıl geçtiğini anlayamadık. Deplasmansız tribün ve lig olmaz. İnşallah tatlı bir rekabet içerisinde geçer'' şeklinde ifadeler kullandı.