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Spor

Derbi öncesi takımlar stada ulaştı

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi takımlar stada geldi

17 Mart 2018 20:28

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi takımlar stada geldi.
Saat 19.00\'da başlayacak maç öncesinde Ülker Stadyumu\'na önce konuk takım Galatasaray, ardından ise ev sahibi Fenerbahçe giriş yaptı.
Emniyetin yoğun güvenlik önlemleri altında Samandıra Can Bartu Tesisleri\'nden hareket eden Fenerbahçe ile konakladığı otelden yola çıkan Galatasaray stada sorun yaşanmadan geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Takım otobüslerinin stada gelişi

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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